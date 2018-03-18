穿進獨一無二訂製鞋

John Lobb保存了過去客人量腳訂製的鞋模，日後客人如果要再訂製一雙新鞋，品牌只要找出客人過去的鞋模即可。圖片提供各品牌

友善列印
中國時報
報導
縮寫烙印服務是個從Bespoke到MTO都會提供的服務，雖然現在也有部分成鞋提供烙印服務，但這也是最快做出差異性的一個方式。圖片提供各品牌
Driver MTO開車鞋訂製鞋款系列，皮革從麂皮、牛皮鞋款（建議售價2萬9900元）到珍稀皮革的鴕鳥皮鞋款（建議售價8萬4900元）都可以選擇。圖片提供各品牌
Berluti最引以為傲的Patina刷色技法。圖片提供各品牌
而Septieme Largeur最為人樂道的鞋面繪製服務，成品能說保證絕不撞鞋，是許多玩鞋成精的紳士們都想入手的逸品。圖片提供各品牌
同樣也是來自Berluti的皮革刺青技術，這項服務僅提供於Venezia皮革上，是屬於Bespoke服務。圖片提供各品牌
訂製鞋款最大的特色在於它的客製化，就連基本的MTO能玩的花樣也不少。圖片提供各品牌

訂製鞋的市場其實一直都很有潛力，只是亞洲男性大多不諳此道，也不清楚除了量腳訂製外，還有套量訂製，更有特殊的刷色服務，穿膩千篇一律的黑色和素面皮鞋時，可以試試為自己的足上添購一雙訂製鞋款。

Bespoke製鞋歷時9個月

量腳訂製比較像是一門藝術傑作，要能處理這種訂製鞋款的鞋匠，都需要受過專業且長時間的訓練，試想早期師傅量好腳上面的各種數字後，在沒有電腦繪圖的狀況下要能翻出一樣的鞋模，就知道這是一門很考驗手藝的工夫。

保證擁有舒適性

以英國頂級製鞋品牌John Lobb為例，每一雙Bespoke的平均製作從最初的量腳開始，到鞋匠與顧客針對鞋款樣式、花色、皮革、工法與第一次的粗胚到試穿，再進行微調與修整，歷時約需9個月。成品可以保證擁有極佳的舒適性與外觀，加上因為是頂級客製化的緣故，顧客也可以於鞋底或內鞋襯烙上個人縮寫，可玩的花樣不會比訂製西裝來的少。

套量訂製百種組合供選擇

套量訂製則泛指MTO，是指以現有的成品供顧客做特別訂製，以義大利精品品牌Salvatore Ferragamo為例，品牌之前推出的Driver MTO服務，就是最好的例子。

提供個性化刻字

顧客可以從原型的Driver開車鞋中選擇鞋面材質、顏色、鞋底與具品牌標誌性的Gancio金屬飾釦，有超過100種以上的組合供顧客選擇，同時也提供個性化刻字，也能讓人一眼就瞧出你腳上的鞋來頭不小。

鞋面刺青玩花樣

上面是以頂級訂製鞋款為主，但其實這幾年也有不少牌子將花樣玩到鞋面上，包括特殊的Patina刷色或是在鞋面皮革上刺青，都是想營造出be different的另一種玩法。

雖然都掛上Patina技法，但嫻熟這項技術的則以法國的Berluti與Septieme Largeur較為台灣民眾所熟知。Berluti擅長的Patina為多層次染色，意即在原先的皮面上染出另一種較原始色系深沉、色調相近的顏色，成品因為有原始的底色做加持，所以能有不同的漸層感，是Berluti的強項之一，也有人稱它為Berluti的換色藝術。

繪製特殊圖案OK

另外品牌知名的鞋面功力還有皮革手工刺青技術，透過工匠的手法在皮面上呈現出各種不同的圖騰，消費者也可以自己與工匠溝通特殊圖樣，也是Berluti吸引人下單訂製鞋款的原因之一。

而相較於Berluti，Septieme Largeur的Patina則是強調從白鞋開始，透過調色師事先調好的特殊色為白鞋上色，Septieme Largeur因為是採白鞋做底，所以特殊構圖或是特殊顏色都能調的出來，而特殊風格的手繪讓人看過印象難忘。

(中國時報)

絕豔九妖殺生岩 鄭人碩挑釁老婆找戲感

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。