2018年03月18日 01:18 中國時報 黃唯淯 報導

縮寫烙印服務是個從Bespoke到MTO都會提供的服務，雖然現在也有部分成鞋提供烙印服務，但這也是最快做出差異性的一個方式。圖片提供各品牌

Driver MTO開車鞋訂製鞋款系列，皮革從麂皮、牛皮鞋款（建議售價2萬9900元）到珍稀皮革的鴕鳥皮鞋款（建議售價8萬4900元）都可以選擇。圖片提供各品牌

Berluti最引以為傲的Patina刷色技法。圖片提供各品牌

而Septieme Largeur最為人樂道的鞋面繪製服務，成品能說保證絕不撞鞋，是許多玩鞋成精的紳士們都想入手的逸品。圖片提供各品牌

同樣也是來自Berluti的皮革刺青技術，這項服務僅提供於Venezia皮革上，是屬於Bespoke服務。圖片提供各品牌

訂製鞋款最大的特色在於它的客製化，就連基本的MTO能玩的花樣也不少。圖片提供各品牌

訂製鞋的市場其實一直都很有潛力，只是亞洲男性大多不諳此道，也不清楚除了量腳訂製外，還有套量訂製，更有特殊的刷色服務，穿膩千篇一律的黑色和素面皮鞋時，可以試試為自己的足上添購一雙訂製鞋款。

Bespoke製鞋歷時9個月

量腳訂製比較像是一門藝術傑作，要能處理這種訂製鞋款的鞋匠，都需要受過專業且長時間的訓練，試想早期師傅量好腳上面的各種數字後，在沒有電腦繪圖的狀況下要能翻出一樣的鞋模，就知道這是一門很考驗手藝的工夫。

保證擁有舒適性

以英國頂級製鞋品牌John Lobb為例，每一雙Bespoke的平均製作從最初的量腳開始，到鞋匠與顧客針對鞋款樣式、花色、皮革、工法與第一次的粗胚到試穿，再進行微調與修整，歷時約需9個月。成品可以保證擁有極佳的舒適性與外觀，加上因為是頂級客製化的緣故，顧客也可以於鞋底或內鞋襯烙上個人縮寫，可玩的花樣不會比訂製西裝來的少。

套量訂製百種組合供選擇

套量訂製則泛指MTO，是指以現有的成品供顧客做特別訂製，以義大利精品品牌Salvatore Ferragamo為例，品牌之前推出的Driver MTO服務，就是最好的例子。

提供個性化刻字

顧客可以從原型的Driver開車鞋中選擇鞋面材質、顏色、鞋底與具品牌標誌性的Gancio金屬飾釦，有超過100種以上的組合供顧客選擇，同時也提供個性化刻字，也能讓人一眼就瞧出你腳上的鞋來頭不小。

鞋面刺青玩花樣

上面是以頂級訂製鞋款為主，但其實這幾年也有不少牌子將花樣玩到鞋面上，包括特殊的Patina刷色或是在鞋面皮革上刺青，都是想營造出be different的另一種玩法。

雖然都掛上Patina技法，但嫻熟這項技術的則以法國的Berluti與Septieme Largeur較為台灣民眾所熟知。Berluti擅長的Patina為多層次染色，意即在原先的皮面上染出另一種較原始色系深沉、色調相近的顏色，成品因為有原始的底色做加持，所以能有不同的漸層感，是Berluti的強項之一，也有人稱它為Berluti的換色藝術。

繪製特殊圖案OK

另外品牌知名的鞋面功力還有皮革手工刺青技術，透過工匠的手法在皮面上呈現出各種不同的圖騰，消費者也可以自己與工匠溝通特殊圖樣，也是Berluti吸引人下單訂製鞋款的原因之一。

而相較於Berluti，Septieme Largeur的Patina則是強調從白鞋開始，透過調色師事先調好的特殊色為白鞋上色，Septieme Largeur因為是採白鞋做底，所以特殊構圖或是特殊顏色都能調的出來，而特殊風格的手繪讓人看過印象難忘。

(中國時報)