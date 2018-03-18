5款威士忌成紳士甜點

2018年03月18日 01:18 中國時報 黃唯淯 攝影 林晉加 記者攝影

拉弗格1/4桶 1800元圖片提供各業者

格蘭傑 蘇玳桶風味 1400元圖片提供各業者

KOVAL Millet小米威士忌 1550元圖片提供各業者

亞伯樂 A'Bunadh 2500元圖片提供各業者

男人或許不吃甜點，但有著香甜風味的烈酒或許是眾男人的首選。圖片提供各業者

男人喝威士忌總有些不同理由，但對一個紳士來說，如何正確的品飲威士忌（或說知道自己追求的是什麼）絕對是政治正確的一檔事。而相較男人吃甜點的柔弱形象，我們更推薦男人們試試真正的甜點－威士忌。

金賓（黑）美國波本威士忌 650元

■講到波本威士忌，美國威士忌明顯才是大宗，但這十年來蘇格蘭威士忌的風行讓美國威士忌的確沉寂了好一陣子，而這隻金賓（黑）美國波本威士忌則剛好扭轉了這個局面，這只酒款只儲放在美國白橡木桶中陳年，不做其它特別的處理，用時間換取香氣，得到最純粹的美國波本桶風味。品嘗除了一開始的木質香氣調外，中間調和尾韻都充滿了甜蜜的蜜糖、香草與太妃糖味，甜得讓人印象深刻。

拉弗格1/4桶 1800元

■拉弗格在艾雷島頗富盛名，但他們家的酒款也是出了名的難親近，沒有幾年威士忌的底子，很難會愛上這個牌子。但1/4桶打破了拉弗格過去給人難親近的印象。首先蒸餾後的原酒儲放於美國傳統波本桶中，之後再移至特別訂製的1/4橡木桶中，這種過桶技術保留了波本的甘甜香氣，又因為過桶之後，酒液、桶身和空氣接觸的機會大增，也造就這款酒除了標準艾雷島的碘酒味外，還多了一份鹹奶油的迷人香甜氣味。

格蘭傑 蘇玳桶風味 1400元

■過桶一直是一種近乎藝術的手法，透過在不同橡木桶間的陳年，讓酒體得到不一樣的層次與香氣。這款蘇玳桶風味是先在舊波本桶中陳年超過10年以上，再移至法國貴腐酒Sauternes蘇玳酒桶進行過桶，加上酒體採用非冷凝過濾，成品的香氣除了保有波本酒桶中的蜂蜜、香草、肉桂味與太妃糖外，蘇玳酒桶的過桶則另外增加了柑橘、巧克力與糖霜味，可以說是一款口感絕佳的威士忌甜點。

KOVAL Millet小米威士忌 1550元

■這間發跡於美國芝加哥的酒廠相較一票蘇格蘭酒廠來說相當年輕，2008年始創立，但它們的堅持為酒質帶來不同於蘇格蘭風味的特色。這隻小米威士忌是以純小米釀造並蒸餾，而小米則選用有機農耕，確保酒質從一開始的Malting就是最天然無化學成分。這支小米原料威士忌有著一般大麥所無法比擬的清爽口感，輕啜一口就能感受到如果糖和香草冰淇淋的甘美風味在齒間繚繞，是屬於不過度黏膩，清爽的甘口感，相當雅致。

亞伯樂 A’Bunadh 2500元

■亞伯樂酒廠建於蘇格蘭Speyside地區，但這款A’bunadh（蓋爾語，意為原始風貌）採用西班牙雪莉桶陳年，並不勾兌、非冷凝過濾重現原酒風貌，品飲者可自行使用水割法品嘗酒體中的獨特香氣。但也因為原酒酒體過強，加上是以不同桶的橡木桶進行裝瓶，所以每個批次的酒精濃度會呈現浮動狀態，在不同的批次也會品飲到不同的香氣與層次，而以目前第56批次而言，酒精濃度為61.2％，單飲會有木質等辛辣調性，但加水之後，可可、奶油、焦糖等甜味撲鼻而來，彷彿舌尖上的甜點協奏曲。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)