鄭人碩挑釁老婆找戲感

鄭人碩撐過人生低潮，運勢轉旺工作滿檔。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪
鄭人碩（右）在片中有照顧老父與兒子的重責。（海鵬提供）

鄭人碩因電影《角頭2：王者再起》爆紅，不僅多了很多粉絲，還收到許多有意思的禮物。面膜、B群、巧克力都很基本，比較有趣的是有粉絲自製愛心「結婚照」，他定睛一看，新郎正是他！還叮囑他要把照片隨身放在皮包裡。也有「兄弟」在臉書專頁上，感謝他把兄弟演得有人情味，留言「我這邊有勞斯萊斯、賓利、法拉利，你一句話我就借你開」，讓他感到受寵若驚。

接在《角頭2》後，鄭人碩馬上推出新作《上岸的魚》。他在電影中飾演上有老父、下有幼子的爸爸。這個角色跟他之前的角色相比不算太難，之所以會接演，是因為導演賴國安把他的人生故事放入電影裡，「很少能有機會演自己，感覺很自在。」像是照顧爸爸、賣水煎包，都是他真實人生經歷。

找回建立家庭初心

他在片中因照顧老父問題與老婆鬧到分居，婚姻瀕臨破裂。為讓自己進入情緒，當時他有事沒事就找老婆吵架，事後他跟老婆懺悔，結果被老婆大罵：「你不覺得這樣很自私嗎？」他不好意思說：「我很自私沒錯，但就是要那個感覺。」

為找到與家人相處的感覺，他挖出很多舊照片反覆看，想起一直埋藏在心中對父母的懊悔，「都來不及了，他們都走了。」他認為電影想傳達的，是現代家庭問題，現代人太多忙於工作、上課，跟家人反而衝突且疏離，「不要做一些很愚蠢很消極的事，要把當初要建立家庭的初心找回來。」

(中國時報)

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