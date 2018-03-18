來故事森林FB留住最美一刻

2018年03月18日 01:18 中國時報 李承陽 報導

許個願，我的祝福想讓你看見

2018年的開始，《中國時報》影視消費中心與「故事森林」合辦「許個願，我的祝福想讓你看見」活動，只要在故事森林臉書社群標記朋友並寫下祝福，上傳搭配文字的照片，就有機會得到「心之芳庭」免費入園門票與「Rememory香室」香水DIY課程，讓您調配出獨一無二、專屬自己的祝福香氛。

驚蟄甫過、春分將至，一年一度的薰衣草花季即將落幕，「許個願，我的祝福想讓你看見」許願活動開跑的第2個月，繼上個月許多情侶的真情告白，這個月走的是溫情路線，母親節雖然還沒到，但母親對孩子的愛、孩子對母親的孝順應是全年無休！

憑留言紀錄換驚喜禮

在花季期間限定的「夢想成真實驗室」，旅人們除了許下夢想和願望，也可以為心上人親手做一份溫暖的禮物，也許是一塊裝滿百分之百祝福的餅乾、一盞夢想的雲燈，或是彩繪一隻守護夢想的小熊，把禮連同暖心祝福，限時專送給親愛的人。此外，憑活動留言紀錄，即可至新社或明德薰衣草森林園區內兌換驚喜好禮一份。

■Index

★薰衣草森林新社店

地址：台中市新社區中和里中興街20號

電話：（04）2593-1066

薰衣草節限定餐點

夢想升級套餐／午茶拾光組合（薰衣草乳酪蛋糕／薰衣草蘋果茶or藍天白雲奶茶）

★薰衣草森林明德店

地址：苗栗縣頭屋鄉明德村仁隆66-2號

電話：（037）252000

薰衣草節限定餐點

雙人午茶拾光（夢想雲朵薰衣草奶茶or夢想雲朵野莓冰果茶）

★心之芳庭

地址：台中市北屯區芳庭路1號

電話：（04）2239-8900

(中國時報)