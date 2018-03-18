蔡麗玉隱姓埋名 成就全方位時尚

2018年03月18日 01:18 中國時報 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長）、撰文魏伶芳 受訪者蔡麗玉（克萊亞創辦人兼設計總監）

蔡麗玉加重配件的開發，提供量身訂作的整體時尚造型。（樂時尚提供）

蔡麗玉定期舉辦不凡的時尚盛宴，提供震撼人心的美學體驗。（樂時尚提供）

蔡麗玉從異國文化中擷取靈感，開創全新的設計動能。（樂時尚提供）

蔡麗玉（左）溫筱鴻（右）。（樂時尚提供）

克萊亞的服飾，顯出時尚生活化的低調奢華。（樂時尚提供）

「克萊亞KERAIA」創辦人兼設計總監蔡麗玉（Lillian），是我相識多年的好友，我本身也喜歡麗玉設計的服飾，每件服飾版型專為東方人量身訂作，適合台灣女性身型，價位相比國際精品則顯得親民。採訪時， 我特地穿著了一件墨綠色系的輕風衣，是keraia時尚休閒系列， 這件輕風衣的設計帶有時尚的中性帥氣，卻有這腰身與線條設計， 穿上後亦顯出女性的線條與率性，在初春季節非常合宜的實穿單品。

以高雅細膩質感著稱的「克萊亞KERAIA」，向來是名媛貴婦的首選品牌，KERAIA不僅僅是設計服裝，包含整個周邊配件、整體造型搭配等，力求周邊商品完整度，禮服設計系列也曾獲國際時尚大師Jimmy Choo夫人喜愛，成為享譽國際的台灣之光。

在創業的道路上都是艱辛的，能獲得成功需要每個環節的重視與堅持的態度，且必須有顆對工作熱情的心。對於成功，我們不要只投以羨慕的眼光，更重要的是去發現成功背後的努力。

創意行銷步上軌道

在「克萊亞KERAIA」品牌創立之前，麗玉過去就從事品牌服飾設計師，設計服飾對她而言是熱愛的事物，麗玉的丈夫志杰則在大陸頂新集團任職，夫妻常分隔兩地。麗玉一直祈望夫妻倆能夠在一起共同生活，她也曾辭掉在台灣的服飾設計工作職務，到大陸去陪伴丈夫工作與生活，但因不適應當地的生活步調又回到台灣，後來麗玉懷有了身孕，這也是她們的第一個孩子，為了讓家更穩定，開始有了創業念頭。

她希望志杰能返台一起生活，但夫妻一個只懂服裝設計，一個只懂行銷食品，完全沒公司經營概念，剛開始只能拿著設計的服飾到各服飾店面登門拜訪，盼能獲得銷售的機會，甚至逢人就問該如何才能建立服飾銷售通路。

夫妻剛開始遇到了創業上的困難，甚至有朋友在旁認為，這樣的經營模式不會成功，志杰不出3個月就會再回到大陸去的，最後志杰把過往食品行銷「泡麵」的經驗，首創帶進了服裝產業界裡，發想了許多的新模式的創意行銷，才讓他們的創業之路逐漸穩定上了軌道。

許多的服飾設計師品牌，都會以設計師姓名的做為品牌命名，但麗玉卻使用了「克萊亞KERAIA」，因麗玉是虔誠的基督徒，當初在品牌創立命名之時，也曾猶豫與掙扎過，因為當時那年代裡，有許多的出色的服飾設計師品牌，都是用設計師自己的姓名來命名，但身為基督徒的她，認為應該讓自己隱藏在神裡面生活，不過度彰顯自己，因此決定以希臘文KERAIA（意為一片平坦之地的突出），做為品牌名稱。

她的作品鎖定在都會的時尚女性，為她們打造能從白天穿到晚上的全方位服飾，也發展出三個系列，Liyu Tsai屬高級宴會訂製服、KERAIA、keraia分別代表都會時尚與時尚休閒風格。以「精緻、時尚、優雅」作為訴求。

體驗生活獲得靈感

大家都知設計師的工作繁瑣，尤其是在時尚產業裡，所有的服飾設計都是跨2季以上規畫，麗玉又是凡事要求完美的處女座，每件事都親力親為，如何像八爪魚般的應付每日繁瑣的大小事呢？麗玉回答，除了工作之外，每天的讀經、禱告與主接觸的生活，是她活力供應的重要來源。

「我不會單純出門只為去辦一件事，一定是可以同時完成二、三件事。譬如：去巴黎看布料PV展，就可以順道去倫敦看望女兒及市場調查尋找創作靈感，也參加女兒在當地的召會生活。麗玉提到今年的倫敦下了一場大雪，麗玉在等待女兒下課的時間，坐在咖啡廳裡靜靜看這窗外，不一回的時間，街上積了厚厚的雪，漫天的雪白世界，讓她有了創作靈感，白色視覺就成為當季的主要設計元素，因此體驗生活、品味生活，成為了設計創作靈感中不可或缺的元素。

克萊亞KERAIA本季設計主題以俄羅斯為背景，俄羅斯給人的傳統刻板印象是陰暗又極度寒冷的國家，但若轉換不同的心境與角度去觀看俄羅斯，其實他是一個充滿異國風情的彩色世界，俄羅斯當地最有特色的三大景點「克里姆林宮、聖彼得堡、海參崴」，這就成為本季的設計元素，朦朧的背景讓色澤清晰的建築物更加的耀眼動人，寬鬆式上衣與合身的下身穿搭，摘下花園的花朵蒐藏成為布料的印花，高貴的金色融入時尚的粉彩，俐落的線條切割，更顯出時尚生活化的低調奢華。

讓顧客擁美好回憶

還記得我共襄盛舉參加了第一場在淡水福容大飯店的時裝盛宴，麗玉與每一位工作人員，把整場時尚盛宴舉辦的無微不至，精心安排每一個環節橋段，能夠感受到除了大手筆的花下龐大費用之外，還看的到他們對品牌與顧客的用心極致，服裝設計品牌追求的不只是業績上的成就，那種能為顧客帶來美好回憶的體驗，這也是成就品牌最簡單卻也最困難的路徑。願讓一切的美好，都有克萊亞KERAIA的駐留。

（完整的報導內容，可上樂時尚網站收看文字與影音）

(中國時報)