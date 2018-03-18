TOYOTA ALL NEW VIOS小型房車大空間

TOYOTA ALL NEW VIOS時尚動感，顛覆想像的嶄新風貌。（圖片提供和泰汽車）

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中國時報
報導郭隆富

TOYOTA總代理和泰汽車於12日舉辦「ALL NEW VIOS」新車上市發表會。TOYOTA VIOS於2003年導入台灣以來，深受廣大消費者所喜愛，連續14年蟬聯一般小型房車級距中的銷售冠軍，累計銷售已超越22萬7000台，穩坐入門房車霸主！

本次ALL NEW VIOS全新改款，外觀造型上更動感俐落、內裝質感大躍進，同時導入具駕馭樂趣的「SPORT MODE」提升駕乘體驗，全車系升級多項安全配備外，還搭載同級距最高「7SRS氣囊」，大幅提升安全配備。為搭配ALL NEW VIOS上市，亦同步推出首年日付50元的「幸福小資方案」等多項購車方案，讓人人都能輕鬆擁有屬於自己的ALL NEW VIOS。

星湛藍新色深邃沉穩

ALL NEW VIOS外觀承襲TOYOTA家族「Keen Look」設計，搭配橫柵式倒梯形的大型進氣壩設計打造更大器的車頭造型。全新設計的投射式四燈式頭燈與LED日行燈，強烈展顯科技動感風格；車尾首度導入LED光條式尾燈，透過簡約的線條設計，打造高級質感。本次ALL NEW VIOS車長加長1.5公分，增添轎車車型的穩重感，也導入全新外鈑色「星湛藍」，散發深邃沉穩的氣息。

ALL NEW VIOS車室內採用大量鋼琴烤漆與霧銀材質，及多處的皮質縫線點綴，全新設計打造車室細膩感受。本次導入自發光三環式儀表板，襯托出全新改款後的車室高級感與科技感，另豪華等級搭配Smart Entry車門啟閉系統、Push Start引擎啟閉系統等多項豐富科技配備，全車更有高達11處的置物空間，彷彿置身中大型房車。

ALL NEW VIOS以嶄新外觀及優化的內裝設計、超越同級的主被動安全配備提升與豐富的駕馭樂趣，再次樹立新世代小型房車之標竿典範，重新定義安全新基準。即日起，將於全台TOYOTA展示據點正式展售。消費者可親臨據點，實際感受新車不凡魅力。相關資訊亦可上TOYOTA網站：www.toyota.com.tw查詢。

(中國時報)

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