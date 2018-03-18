PANDORA愛鍊金色魅力

（圖片提供PANDORA）

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中國時報
報導魏嘉虹
PANDORA SHINE鏤空愛心鋯石項鍊，7680元。（圖片提供PANDORA）
PANDORA SHINE你是我的太陽刻字吊墜，2980元。（圖片提供PANDORA）
PANDORA SHINE夕陽光芒琺瑯鋯石串飾，3380元。（圖片提供PANDORA）

丹麥國際珠寶品牌PANDORA今年春季全球首度發表全新PANDORA SHINE系列金色珠寶，璀璨奢華的金色調配合蜜蜂及陽光為靈感發想，從手鍊、戒指、耳環到項鍊，皆散發唯美晨光，又或是柔潤蜂蜜般的金黃色澤。PANDORA SHINE系列以925銀為基底，再以精湛珠寶工藝鍍上18K金，猶如美麗珠寶上灑落奢華金色閃耀，更耀眼、更華麗、更時尚，展現出女性獨特、大方、自信、優雅的全方位魅力。

PANDORA將蜜蜂、蜂巢等大自然元素融入設計，殷勤的蜜蜂不只是象徵無上的權力，更代表永恆不朽的愛情，蜜蜂正如同現代新女性，不論在事業、生活、愛情、家庭，皆能完美地扮演好每種身分，擁有將生命中的挑戰轉化成人生甜蜜滋養的能力。2018年全新設計的PANDORA SHINE系列以金色光澤，搭配極具設計感的幾何形狀，描繪出女性獨有的力量與美麗。

今年春季，PANDORA推出全新可滑動釦頭手鍊，尾端的可調節式鍊條設計不僅能自由決定手鍊長度，開釦方式更跳脫框架，設計於手鍊側邊，可單獨佩戴或搭配喜愛的串飾增添豐富性，再透過尾端鍊條可滑動式的設計戴上手腕，別出心裁的新巧思使女性佩戴手鍊更輕巧，也展現北歐俐落優雅的實用美學。

(中國時報)

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