格蘭傑辛香珍釀登台

格蘭傑首席製酒師比爾梁思敦博士（左）與台灣酩悅軒尼詩行銷企劃部總監溫洛汶合影。（圖片提供酩悅軒尼詩）

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中國時報
報導王儒哲
格蘭傑私藏系列第9款Glenmorangie Spios「辛香」，建議售價1600元。（圖片提供酩悅軒尼詩）

格蘭傑旗下首款使用美國裸麥威士忌酒桶熟成的單一麥芽威士忌Glenmorangie Spios「辛香」，即日起以品牌備受推崇的私藏系列第9款之姿隆重上市。格蘭傑酒廠暨威士忌釀製團隊總製酒師比爾梁思敦博士也特別來台，分享這款激發罕見細緻口感與微妙辛香料風味的特殊佳釀。

比爾博士為製作「辛香」，特別從美國裸麥威士忌的核心產地肯塔基州，採購最優質的首次裝填酒桶，並將這些手工挑選的橡木桶，大費周章運往位於蘇格蘭高地深處的格蘭傑酒廠，只為讓格蘭傑為人熟知、高度最高的銅製蒸餾器所釀製出的純粹柔和威士忌，更添精彩風味。

比爾博士表示：「『辛香』乃口感濃郁又風味十足的單一麥芽威士忌，讓人回想起美國裸麥威士忌的黃金時代，清新的草香味讓人想到櫻桃、丁香和綠草香味，接著裸麥的香味在口中爆發出來，些許太妃糖、丁香和肉桂融合奶油味的香草芬芳，最後香甜味縈繞在舌齒之間。」Glenmorangie Spios「辛香」為一款非冷凝過濾威士忌，裝瓶酒精濃度為46％ABV，即日起全台限量發表，建議售價1600元。

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(中國時報)

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