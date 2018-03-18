燦坤力推節能祭限定優惠

2018年03月18日 01:19 中國時報 報導王儒哲

LG 12公斤蒸善美DD直驅變頻洗衣機，市價1萬8900元，會員價1萬7900元。（圖片提供燦坤）

Panasonic ECONAVI+nanoe 1對1變頻單冷空調，市價3萬500元，會員價2萬8500元。（圖片提供燦坤）

隨近年台灣電力吃緊，能有效省電的節能家電成為熱銷商品，燦坤於3月提前布局節能家電商機，並從企業社會責任角度力倡節能宣言，即日起至4月9日舉辦「我的節能宣言」活動，祭出多款節能家電享有APP限定優惠價格，及最高5000還元金的回饋，另買空調刷台新生活聯名卡單筆滿3萬，送900刷卡金，限量300份。

從燦坤銷售數據顯示，變頻空調至今銷售占比已高達8成，成為主流機種。3月至今溫度屢破30度，帶動空調銷售量與去年同期翻倍成長，南部地區空調銷量為其他地區的3倍以上。燦坤已於3月16日空調行動服務APP上線，讓消費者一鍵預約空調清洗及場勘等服務。主打CSPF能源效率一級的Panasonic ECONAVI+nanoe 1對1變頻單冷空調CU-LJ28BCA2市價3萬500元，會員價2萬8500元，享原廠贈品好禮5選1，燦坤加碼APP限定送2500還元金；能省水省電的LG 12公斤蒸善美DD直驅變頻洗衣機WT-SD126HSG市價1萬8900元，會員價1萬7900元，APP限定送1000還元金。

(中國時報)