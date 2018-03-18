記錄排尿日誌 檢查膀胱過動症

2018年03月18日 01:19 中國時報 報導周長泰

郭漢崇醫師醫術高超，吸引民眾專程由紐澳等地返國醫治。

「醫師，我最近幾個月，常覺得想上廁所，幾乎每小時就會想小便。憋著不去，就會全身不舒服，這種情況尤其是在喝茶以後更加明顯。」這是一位年輕女性初次門診時的敘述，最後經檢查診斷為「膀胱過動症」。

花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇教授指出，有頻尿、急尿，甚至一有急尿感就失禁等症狀，經檢查找不出能說明的原因時，便可稱為膀胱過動症。膀胱過動症可能出現在小孩，也有可能出現在男人和女人；任何年齡層和性別都有可能出現膀胱過動症。

郭漢崇主任在與《中國時報》合作的健康講座上，以深入淺出的方式，從臨床小故事帶領民眾輕鬆認識尿失禁。他說，一般人的觀念，好像只有年紀大的人才會有排尿問題，事實上從他30多年的行醫經驗發現，現代人排尿障礙可歸納出上百種原因，像是生活忙碌常憋尿，或情緒緊張所造成的間質性膀胱炎等等。

尿尿看似小事，但尿不出來、頻尿或急尿時，就會變成人生大事。郭漢崇指出，膀胱過動症的診斷不難，可以「排尿日誌」來記錄3天裡排尿的次數及排尿量。如果每日排尿8次以上，具有急尿感，而且每次排尿量都不超過350毫升，便是膀胱過動症。膀胱過動症患者因常跑廁所、憋不住尿，嚴重者更是不停漏尿，導致不敢外出旅遊，影響睡眠、工作、社交、性生活，盡早就醫就可獲得良好的治療。

至於婦女尿失禁可分成應力性尿失禁、急迫性尿失禁、滿溢性尿失禁或是無知覺完全性尿失禁。郭漢崇指出，應力性尿失禁是在腹部用力時，例如咳嗽、打噴涕、下樓梯，尿會不自主的流出來，輕者經由骨盆底肌肉運動訓練即可獲改善；骨盆底肌肉運動同時也可以治療急迫性尿失禁，甚至改善排尿困難症。尿失禁沒及早治療，會愈來愈厲害，可能產生發炎或溼疹等後遺症。

前列腺肥大致病

男性尿失禁主要和前列腺肥大有關，郭漢崇說，前列腺肥大造成膀胱出口阻塞是漸進式的，會出現頻尿、急尿、夜尿等膀胱儲存症狀，以及尿流細小、排尿困難、排尿間斷、尿後殘尿感等排空症狀，盡早治療可以先以藥物改善。尿道阻塞程度逐漸嚴重，症狀也隨之惡化，出現急性尿滯留、前列腺出血、膀胱結石，或急尿、尿失禁等。

郭漢崇醫師任職的花蓮慈院泌尿部有一般泌尿科、婦女泌尿科、泌尿腫瘤科、內視鏡泌尿科、成人泌尿科、兒童泌尿科等，舉凡尿失禁、排尿障礙、尿路結石或感染、前列腺肥大、疝氣、腫瘤、男性不孕症、腎臟移植等，以及先進的腹腔鏡手術、達文西手術等，全方位的照護鄉親泌尿系統的健康。

(中國時報)