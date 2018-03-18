大學申請選填 注意鐘擺效應

選填志願時切記注意鐘擺效應。（本報資料照）

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中國時報
報導周長泰

大學學測成績單已於2月底寄發，許多同學非常關心自己的落點，在填寫志願時，僅將成績轉換成為去年的級分後，做為選填的依據。但專家表示，這樣實在很危險，同樣成績，再擴大轉換至105年級分後，結果發現能錄取者極少。

桃園儒林補習班陳順基班主任提醒同學，由於一般同學選填志願時，會參考前一年的錄取資訊來衡量第一階段通過可能，但是在前兩年學測報考人數皆大減，但是107年學測報考人數卻大增的情況下，評估能否通過只看106年的錄取資訊，風險很高，如果6個志願又沒有選填到安全的學系，那就有只過極少志願，甚至全部落空的可能。

至少要看前兩年錄取資訊

陳順基老師表示，因為報考名額大減時，只要校系倍率或檢定標準設錯，就可能出現大倍率科目學生全過，使級分出現崩盤現象，這在隔年常出現明顯修正；或是因為前一年通過級分過高，使隔年學生不太敢填而出現級分重跌，但是再下一年又大幅彈回的「鐘擺現象」。

以政大風險管理與保險系為例，104年的總級分是70，105年總級分是56，106年總級分則是67級分，鐘擺效應很明顯；再如中央光電與工程學系，104年總級分67，105年總級分54，106年總級分則是64級分，鐘擺效應也很大。所以在大學個人申請選填6個志願前，衡量能否通過第一階段篩選時，這幾個目標志願系組，真的至少要看前兩年的錄取資訊，否則很有風險。

131系組總級分變動逾5級

陳老師特別把106與105年，大學個人申請當中1849個無術科的系組，兩年篩選條件都沒變的1257個系組做整理，其中有552個系組篩選條件有用到總級分的，而在這些系組中近兩年總級分變動超過5級以上的，就有131個達23.7％，比例實在很高！試想如果申請選填的這系組換算級分在106年只能剛好通過總級，但在105年卻差了超過10級，這樣該估有多少機率通過第一階段篩選呢?

陳順基老師提醒同學，像近兩年沒篩選總級但單科級分變動很大的系組，或是有篩選總級但總級差未達5級而單科卻差很大的系組，單看106年的篩選通過數據來填志願，在107年學測報名人數大增的情況下都算有高風險。所以同學在個人申請選填，在最後衡量申請目標系組6個志願能否通過第一階段篩選時，至少要查看前兩年的錄取資訊，否則會有錯估機率而遺憾的可能。

(中國時報)

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