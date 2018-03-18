2018智慧城市論壇暨展覽規模創紀錄

2018年03月18日 01:19 中國時報 報導黃詩芬

年度最重要的物聯網應用相關展覽──「2018智慧城市論壇暨展覽」，3月27日（二）至30日（五）假「南港展覽館」展出。今年將有33個以上的國家與地區，超過120位的城市首長或代表，超過50餘國及地區、達1200位以上的商務專業買主登錄來台，數量成長18％，創下歷年與會人數的新高。

今年活動仍延續「以物聯網建設智慧城市」的主題，分別建置「智慧醫療展（SHE）」、 「智慧建築展（IBE）」及「智慧教育展（Future E2D）」等主題，以擴大IoT的跨域、跨業應用交流。今年計有來自日、英、法、丹麥與以色列等12個城市設立主題應用館，全台8大縣市政府也設立獨立展示館，亞洲矽谷計畫並邀集7個縣市設立聯合主題館，擴大城市國際交流與合作。

台北市副市長林欽榮在記者會中致詞，期許「智慧城市展SCSE」成為引領全球智慧城市產業發展最重要的商機媒合平台，更提出舉辦全球智慧城市聯盟「GO SMART」倡議，表示台北市將邀集新北市、桃園、台中、台南、高雄等6都，以及日、韓、俄、英、法等國家地區的城市，共同發起籌組「全球智慧城市聯盟（Global Organization of SMART -GO SMART）」倡議簽署儀式。

(中國時報)