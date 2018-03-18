連寶猜 陶塑娑婆世界

2018年03月18日 01:19 中國時報 報導林倞煌

連寶猜，〈笑星撞地球〉。（歷史博物館提供）

連寶猜，〈悉達多太子過五門〉。（歷史博物館提供）

透過女性敏銳的觀察力，豐富的情感流露，陶藝家連寶猜40餘年來投入陶藝創作，將己身體驗、社會觀察以及對生命的關懷，經由陶瓷作品、畫作、裝置藝術等方式持呈現給世人，不僅多次獲得國際大獎肯定，作品更為國內外機構收藏，國立歷史博物館本月精選她30餘件作品舉辦特展，內容包括各時期創作心血，讓國人一窺陶藝家人文關懷及多元創作的風采。

連寶猜從學生時期接觸捏陶世界後，便一頭栽進泥巴裡而無法自拔，除了雕塑也同時涉獵攝影、音樂、多媒體等現代藝術，從此注定與藝術結下不解之緣。為了充實學能，她曾追隨雕塑家楊英風學習雕塑4年，並隨學者顧獻樑教授修習近代藝術理論。後拜學於陶藝家邱煥堂及開創青磁「色釉彩繪」技法的台灣陶瓷之父林葆家，使連寶猜的眼光及技藝大為精進，為日後晉身國際級藝術家奠定厚實基礎。

引入慈悲與智慧境界之中

陶藝家在作品中發揮純熟的手法技巧，同時也藉重複合材料來展現作品意念及旨趣。前行政院政務委員黃光男指出，連寶猜在一系列佛像創作中，雖是古風造型的表現手法，卻不會讓觀賞者產生距離感，流暢的線條、簡潔的造型，姿態韻味各異。每位觀賞者都會被那作品的一抹微笑，引入慈悲與智慧的境界之中，讓緊繃的心情獲得舒緩，令人心生歡喜。此次共展出《金剛薩埵》系列、〈釋迦牟尼佛〉、〈虛空藏菩薩〉、〈彌勒佛〉、〈送子觀音〉等作品，每尊佛像作品都值得觀賞者細細品味。

除了佛像作品外，連寶猜也嘗試各種主題的創作，有時是自身的體悟，有時則是觀察社會現象所得，甚至是國際事件也常激發出她的心意靈感，從而產生出令人心領神會的絕妙作品。其中因家族中誕生新成員而創作出〈人之初〉系列，敘述從人們自出生後的備受期待、關愛到競爭、彼此合作共創新世界，令人思索著人類天性善惡分別；〈大聖巡禮〉則以神話人物表達對社會環境變遷的憂慮、〈被寵愛的理由〉藉由「豢養神豬」來諷刺沉淪舊習，不知大禍將近的悲哀；〈遇錢則發〉、〈緣木求金〉、〈三角習題〉等作品則讓人看到人生百態；對於遭受苦難的人們，〈戰火浮生錄〉便呈現出最深層的哀傷，令人感慨弱肉強食到處可見，世界和平何時能得？似乎是藝術家對於人們遭受的痛苦，因感同身受所發出的哀思。

藉陶土冶煉出人生百態

「不是江湖不出道」，〈江湖道上〉這組作品，隱隱道出在芸芸世上，人人都有一套生存方法，或汲汲營營、百般算計；或安於自我、從容自在；或不甘人後、力爭上游，都為了「生存」各顯神通。12件作品以雙面雕塑展示，一邊是人臉，另一邊卻是十二生肖頭像，個個手持鮮花卻有不同表情，道盡人心多變，要想爭勝出頭，得要使拿出真本事，才能獨占鼇頭；而〈笑星撞地球〉恰恰是與〈江湖道上〉大異其趣，同樣是多件式組合展品，9個小丑踏在象徵行星的鐵球上，笑逐顏開，彷彿世上只有歡樂，唯有歡愉喜樂的心才能在面對無常世界時，自在淡定，而不失自我。

藝術家連寶猜藉由手中陶土，冶煉出人生百態，講演生、老、病、死的因果循環，也透過作品把這個娑婆世界的不完美真實呈現出來，作品意旨充滿慈悲胸懷，讓人們了解無常即是正常，若能以更宏觀的態度和眼光來看待這個世界，人生必定能更加幸福美好，此次由國立歷史博物館，陶藝家將新、舊作品集結展出，讓觀賞者能夠快速進入創作者的內心世界，就如同上了一堂生命課程，是一場不可錯失的藝術饗宴。

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(中國時報)