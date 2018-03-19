國安局今赴立院專案報告！習近平權力愈穩固 對台愈有利

2018年03月19日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

中國大陸修憲取消國家主席任期限制，在國際間引發熱議。我情治官員分析指出，中共國家主席習近平的權力愈穩固，反而對台灣愈有利，因為代表習近平可以壓得住大陸內部鷹派聲音，確保兩岸和平穩定。

壓得住鷹派 可確保兩岸和平

立法院外交暨國防委員會今邀請國安局局長彭勝竹、國防部、外交部就「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應策略」提出報告。報告中指出，習近平主觀期待兩岸關係有重大突破，以獲得自身歷史定位，隨其得以延任國家主席，對台操作空間將更大。

某位在國安局與軍情局擔任要職，長期接觸大陸情報工作，且專研習近平多年的情治官員指出，習近平在尚未接班掌權前，即強調「打鐵還要自身硬」，從第一任5年任期至今，習的治國與領導風格，都脫離不了這句話的概念。

在追求中國大陸富強的目標下，解決台灣問題目前並未排進習近平「時程表」內，因此，情治官員說，習近平的權力愈形鞏固，對台灣反而有利，可壓制大陸內部鷹派聲音。他認為，只要大陸老百姓不要被挑起民族主義，或是被挑起後，習仍然可以控制局面，台灣就可以穩定。

陸持續打貪 慎防黑勢力竄台

從美、中、台關係來看，官員指出，過去半年，看的出來美國在打台灣牌，我們需要智慧解決；為了與美國對抗，大陸軍機和軍艦的遠航長訓距離，會走的更遠，密度也會加大。

官員還說，習近平權力更穩固後，除了反貪打貪工作持續外，將準備進行全國掃黑、打黑；打黑已排進習近平的「時程表」，預料今年下半年就會啟動，大陸黑勢力勢必四處流竄，會想辦法潛躲至海外華人地區，台灣也將受到波及，面對大陸外逃的黑勢力，政府必須及早有所防範。

而根據國安局書面報告，習近平上任後，不斷集中個人權力、拔擢親信、推動軍改，藉以鞏固執政根基，修憲後，習近平的領導核心地位可望獲得強化，有助其對內掃除改革障礙，對外提升國際影響力及威懾效果，習可能會以更自信、強勢作風，處理內外事務，並更積極展現捍衛國家利益的決心與能力，恐對整體區域安全情勢造成直接影響。

(中國時報)