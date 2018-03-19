享壽83歲 老頑童謝幕 李敖病逝

2018年03月19日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

文壇大師、一代老頑童李敖昨日上午因腦幹腫瘤病逝台北榮總，享壽83歲，其妻與兒子李戡隨侍在側，陪伴他安詳走完人生旅程。李敖辭世後，家人聲明也很有「李敖風格」，李戡表示，父親身後事一切從簡，不辦追思會與告別式，但李敖的非婚生女兒李文則打算提出「親子訴訟」，希望法院還給她一個「祖宗李家的定位」（認祖歸宗）。

非婚生女兒 爭認祖歸宗

李敖病逝震驚海內外。李戡昨在北榮舉行的記者會答謝各界關心，現場擠滿海峽兩岸媒體記者，李戡說父親是在安詳中離開人世，感謝台北榮總醫療團隊以及所有關心的朋友。至於李敖後事，李戡說：「顧及父親生前的意願，一切從簡。」媒體追問，不舉行追思會、告別式嗎？李戡說：「對！不會有任何活動。」

李戡說，去年5月起將近1年與李敖有很多交流，父子倆講了什麼？李戡說，容他先整理情緒後再說，目前心情很沉痛。他強調，李敖最近1、2個月病情才變壞，但意識仍然很清楚。北榮神經醫學中心主任王署君也說，李敖只要醒著還會和醫護人員開玩笑，態度很正面。

瀟灑走一回 病危照說笑

李敖看透生死的瀟灑與女兒李文的公開聲明頗為契合，她那種「不怎麼沉痛的陳述」，更令人感受到李敖家風與眾不同。李文昨撰文揭露父親諸多私事，有抱怨也有尊崇，除了哀傷又帶點戲謔。李文說，李敖和她是「好朋友」（54年在一個屋簷下連續住不到20天），她不會那麼難過，況且小時候李敖沒有換過她的尿布。

李文列舉對李敖最不滿的事，如小時候堅決不替她辦戶口，導致在台灣要拿到身分很麻煩。而她在14歲遇上性騷擾時，父母卻未出面維護；後來碰到司法不公，李敖更對她翻臉不認人。

點一首貓王 懷念大哥大

但畢竟是自己父親，李文說會找人翻譯李敖大全集英文版，助他再度獲得諾貝爾獎提名；也會寫完《李敖不為人知的秘密》一書，讓粉絲看到真實的另一面。

最後李文選了貓王的歌悼念父親，她說：「雖然老爸最喜歡的歌是Danny Boy，但今天我選的是Elvis唱的，因為老爸也愛貓王，他們也是同一年出生的。」

台北榮總指出，李敖是在去年10月因肺炎住院，後來發現腦幹腫瘤舊疾有惡化趨勢。且今年1月底標靶藥效漸失，近日病況轉危，於昨天上午10點59分與世長辭。

(中國時報)