《台旅法》生效後 第一位訪美民選首長！陳菊可能巧遇博明、董雲裳

美總統川普簽署《台灣旅行法》生效。高雄市長陳菊17日晚抵達紐約，僑胞熱情接機。陳菊感謝美行政部門及國會支持《台旅法》。（中央社）

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中國時報
／綜合報導

美國《台灣旅行法》生效後，高雄市長陳菊成為第一位訪美的民選地方首長，她於美東時間17日下午8時許（台北18日上午8時），抵達紐約甘迺迪機場。陳菊在機場受訪表示，《台旅法》通過對台美關係是重要一大步，期盼台灣能有更多的國際空間。據悉，陳菊此行可能會見白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）、國務院代理東亞暨太平洋事務助卿董雲裳。

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盼台灣有更多國際空間

陳菊此次訪美主要是應華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）邀請，20日於該中心以「我的4000天與40年:台灣的民主之路」為題發表演說。陳菊是綠營重量級政治人物，政壇傳言她可能接任總統府祕書長，她的到訪很受華府產官學界的重視。

立委劉世芳昨已飛往紐約會合，據了解，陳菊在華府將會見董雲裳與博明，蔡英文總統在大選前訪美，亦曾會見董雲裳。

消息人士指出，美國總統川普透過《台旅法》大玩兩手策略，美政府大門不可能一下子就全開，讓陳菊直接進政府機關見官員，但可能會安排官府外的「巧遇」，並測試大陸反應。

但高雄市府幕僚強調，菊此行早已排定，並未預料到川普簽署《台旅法》，因此出發前未與美方洽商、規畫其他官方拜會行程。

19日晚對華府鄉親講演

陳菊一行人昨抵達紐約甘迺迪機場，受到紐約駐處和僑胞代表熱烈歡迎。陳菊在機場接受媒體採訪時表示，台灣在國際上受到很大的艱難，《台灣旅行法》能獲得美國國會通過及川普總統簽署，顯示美方對進一步強化台美關係，展現了充分的善意。

陳菊在紐約期間將率團考察市政建設，包括舊鐵道活化變身為空中花園的紐約高線公園、美東第二大港巴爾的摩的水岸改造計劃等。在紐約之後，陳菊預定於19日晚間抵達華府，在馬州長老教會對台灣鄉親發表講演。

(中國時報)

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