陸加大反對聲浪 促美改正錯誤

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普日前簽署台灣旅行法，大陸駐美使館、外交部、國防部、國台辦、人民日報等機構接連發聲反對。大陸國防部17日深夜要求美方改正錯誤，不得實施上述法案有關條款，以免對中美兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

國台辦發言人安峰山18日則表示，該法案向台獨分裂勢力發出了嚴重錯誤信號，「再次正告台灣方面，挾洋自重必將引火燒身」；《人民日報》則強調，美國妄圖通過打「台灣牌」漁利，只會適得其反，自食苦果。

美國總統川普於當地時間16日簽署台灣旅行法，從17日下午3點左右到18日中午，包括大陸駐美使館、外交部、國防部、人民日報、國台辦等機構接連發聲，表達強烈不滿和堅決反對。

大陸駐美使館與外交部17日下午接連表示，台灣旅行法嚴重違反「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」規定。中方對此堅決反對，敦促美方糾正錯誤，停止美台官方往來和提升實質關係，慎重妥善處理涉台問題，以免對中美關係和台海地區和平穩定造成嚴重損害。

隨後大陸國防部17日深夜發表談話稱，中國軍隊對此堅決反對。中方要求美方信守承諾、改正錯誤，不得實施上述法案有關條款，停止美台官方往來，停止美台軍事聯繫，停止對台軍售，以免對中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

大陸國台辦發言人安峰山18日則表示，台灣旅行法向台獨分裂勢力發出了嚴重錯誤信號，給複雜嚴峻的兩岸關係形勢和台海地區和平穩定造成嚴重衝擊，國台辦對此堅決反對。「再次正告台灣方面，挾洋自重必將引火燒身」。

中共黨媒《人民日報》也發表「破壞中美關係政治基礎是愚蠢的」評論指出，企圖解禁美台高層級官員互訪，對中國主權、國家統一及安全利益構成侵害，也是在破壞中美關係政治基礎。

《人民日報》強調，在中美關係發展的關鍵時刻，美國妄圖通過打「台灣牌」漁利，只會適得其反，自食苦果。

(中國時報)

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