執政者有義務 打破兩岸僵局

2018年03月19日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

面對美中對抗情勢，民進黨前主席許信良昨表示，台灣不可在中美間選站一邊，兩邊都要往來，台、美之間沒有太大問題，但民進黨執政後和大陸有政治問題卻未解決，「任何執政者都有義務打破這個（兩岸）僵局」，讓台灣經濟在美、中之間都能獲利。

台灣研究基金會昨舉行「台灣大戰略—全球政治經濟變局下台灣的生存與發展之道」。應邀出席的許信良表示，今年起美中關係會改變，不僅是美國總統川普個人關係，美國行政部門與智庫態度都是如此，美中關係從合作走向對抗，會很長久，不是1年、2年，50年、100年都有可能。

另一位應邀出席的國安會前祕書長蘇起昨表示，川普上任後，思想混亂、力量分散、全球領導地位下降，致使美國菁英焦慮，著急情緒就要發洩，一個是「貿易戰」、一個是《台灣旅行法》，這是標準打「台灣牌」。

就美中心理層面，蘇起說，大陸現在是習近平權力集中、思想集中及意志集中，而美國則是思想混亂、力量分散、全球領導力下降，美國處在如此困境，菁英們很焦慮，卻沒有一個具體作為，「大家乾著急，情緒就要發洩」，就出現兩個，一個是「貿易戰」，另一個是《台灣旅行法》，這是標準打「台灣牌」。

蘇起估計，大陸的反應不會太軟，關鍵就看今年5月在台灣舉行的台美國防會議，以及6月美國在台協會（AIT）新館開幕後美方動作及中國態度。

許信良指出，美中對抗不可能用武力攤牌解決，就美中經濟問題而言，美中不可能互相封鎖、杯葛，因為在全球化之下，「你中有我、我中有你」，美中最後一定是打打談談，例如美方對中方課關稅，目標是希望減少1千億美元逆差，互相對抗到最後要妥協，雙方不可能對決到兩敗俱傷。

台灣要如何應對這樣的世界變局？許信良說，民進黨執政之後，在兩岸間有政治問題沒解決，台灣對陸出口占總出口量的40％，對美國約占10％，大陸是4倍於美國，「大陸占台灣貿易出口比例這麼大，你不理他，這很難想像、很少有的。」

許信良認為，不管任何人執政，執政者有義務打破僵局，「不能說責任不在我」，台灣必須從美、中兩邊都獲益，兩邊都是大市場，都不能放棄。

蘇起強調，兩岸需要溝通，他不認為大陸現以「武統」為選項，大陸的考量不會是簡單的「和」或「統」，但台灣仍須注意大陸是以推進「和統」、「促統」緩和「武統」壓力，用和平的方式收復台灣。

蘇起強調，兩岸暫時沒有戰爭風險，但兩岸政府若不持續做溝通，就算大陸非以「武統」為主要政策，兩岸「誤判」的可能性還是存在，若這些「誤判」或「意外」事發生在手忙腳亂或自顧不暇時，台灣有何因應？目前沒有明顯看到。

(中國時報)