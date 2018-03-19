新聞透視－川普狠踩紅線 風暴剛要開始

2018年03月19日 04:10 中國時報 羅印冲

美國總統川普趕在最後一刻簽署法案，主動使《台灣旅行法》正式生效，為美中台三邊關係投下震撼彈。面對美國屢打「台灣牌」，對最近修憲、破除延任限制的大陸國家主席習近平來說，必然更警覺外力介入「中國內政」，將祭出更嚴厲的對美和對台政策，以確保他長期執政的合法性。

原本外界大多預期，川普不會簽署法案，而是讓法案「自動生效」，畢竟《台旅法》此前在聯邦參、眾兩院皆以無異議的方式通過，川普可藉此展現「尊重國會」的姿態，同時也可私下對北京運作，強調已「低調回應」國會訴求，降低北京可能的反彈。

然而川普仍在最後一刻簽署法案，等於以美國總統的身分為法案背書，大陸必然會將這個清楚展現川普意志的動作視為高度挑釁，尤其大陸官方已多次公開強調，涉台議題是中美關係中最敏感也最複雜的問題，川普已狠踩北京的底線。

可預見的是，中美貿易爭端將更為激烈，川普才喊出要削減對中貿易逆差1000億美元的訴求，美方官員也在鋼鋁關稅和智財權問題上向大陸叫板，現又祭出《台旅法》這張「台灣牌」，勢必激起中美雙邊關係的大震盪，北京也絕不會坐視。

最近大陸人大剛通過修憲案，刪除國家主席習近平的任期限制，各種跡象表明，習近平權力更為鞏固且為長期執政掃除了障礙。

如果習近平權力持續穩固，黨內沒有可挑戰他的力量，習自然能壓抑住鷹派武統的聲浪，儘管蔡英文政府依然沒有承認兩岸同屬一中的九二共識，習仍未改變推動和平統一的決心。

不過，當川普簽署了《台旅法》，鼓勵美台之間所有層級互訪，這相當於讓美國的力量堂而皇之介入台灣海峽，這是北京絕對無法容忍之事。

若大陸放任台美關係持續無限制地升級強化，使習近平要推進的「和平統一」大業遙遙無期，也可能反過來動搖習近平在黨內的權勢和地位。由此，大陸必然會出手反制美國和台灣。

《台旅法》掀起的美中台風暴，才要開始。

(中國時報)