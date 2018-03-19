堅持自由主義不低頭 傷心莫過小妹大！文茜憶李敖 五四之後唯有他

2018年03月19日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

李敖和胡茵夢結婚時，沒有任何儀式，也沒有為結婚作特別的打扮，都穿著家居的衣服。這段婚姻只維持了短短的115天。（本報資料照片）

李敖年表（1935～2018）

是老頑童，老憤青，也是知識份子，李敖大哥大過世，最傷心的莫過於小妹陳文茜，陳文茜說，五四運動到明年就100周年，五四運動所主張的自由主義、個人主義到國家民族大義，至今蕩然無存，「放眼百年，唯一一人只剩李敖，如今，連李敖也走了，我只能說，他在每個時代都不合時宜，但其實是時代配不上他。」

陳文茜說，李敖用一生去實踐五四精神，「但全世界政治到今日都在吹民主政治的逆風，大家不能接受也不能尊重不同價值觀的人，無法包容多元宗教跟文化，李敖不是刻意逆風，是整個時代都附和媚俗，趨炎附勢，向政權、金錢與市場低頭，但他不低頭。」

他不合時宜 時代配不上他

陳文茜說，當年他們犧牲生命來的，冒著被殺頭的勇氣換來的自由，「現在變成了狗仔隊的自由，變成濫用濫寫的自由，但卻毫無對不同言論的包容，李敖對此非常徒然，失望。」

懂得去尊重 替彭明敏坐牢

陳文茜說，李敖這一生替彭明敏坐牢，這是因為他認為彭明敏只因為寫一篇宣言就被軟禁，非常不公平，於是他幫忙傳訊給國際特赦組織，李敖就坐牢，「李敖尊重與他政治主張不一樣的人，但他願意尊重別人的不同，他是真正的自由主義者。」

熬到出獄之後，李敖文章被查禁，所有著作被封殺，幾乎沒有收入，「所以他用告人一方面自保，二方面來謀生賺錢，他當時也的確透過告訴，累積了一些錢，他除了養家，還把錢給政治犯，鄭南榕辦雜誌的錢，也是李敖出的。」陳文茜說，當時雜誌裡面有「李敖租借區」專欄，「有一天李敖登了一篇呼籲統一的文章，這才讓鄭南榕驚覺他的金主政治主張跟他不一樣。」

沒放過別人 也沒饒過自己

陳文茜說，李敖這一生沒有放過別人，但也沒有饒過他自己，「他一身才華，記憶力驚人又飽讀詩書，但身為一個作家，作品卻沒地方發表，說句公道話，是他太刻薄？還是社會上多數人不願意被拆穿？」陳文茜說，李敖晚年沒有太多收入但卻要扛起整個家，他的書在中國大陸被查禁，「只要他願意刪稿改稿，就會有可觀的版稅收入，但他在任何地方都不會向權勢低頭，能夠這樣堅持的，最後只剩下李敖。」

(中國時報)