驚世《北京法源寺》絕不《忘了我是誰》

2018年03月19日 04:10 中國時報 李欣恬 、 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

李敖畢生著作豐厚，出版一百多本書，資深出版人、作家傅月庵表示：「李敖是如同魯迅一般的思想啟蒙者，他的文字和言論，影響了數代人。」

傅月庵表示，李敖是一個有魅力的人，他的白話文書寫非常簡單、明瞭，「他自己曾經說過，中國500年來，白話文寫得最好的前三名，就是李敖、李敖和李敖。他很擅長把高深的道理，透過文字，說得很簡單，讓人明白。雖然也因為敢言而入獄，但台灣的民主如果不是因為李敖的言論，不會發展得這麼快，三、四、五、六年級生，都受他的影響很深。」

《文訊》雜誌總編輯封德屏表示，李敖在保守的威權時代，勇於和當權抗衡，「他在《文星》雜誌上所掀起的中西文化論戰，對當代傳統提出翻轉，用批判思想接觸社會，在那個年代，是非常洶湧的浪潮。我覺得他是一個勇於批判與創建的人，也是一代重要的文化人。」

文學評論家陳芳明人在倫敦，他在臉書上表示，李敖的文字曾經衝擊著台灣社會，甚至衝擊了過去的威權體制，「他不屬於任何政黨，永遠以反對者的姿態縱橫在歷史舞台上。」陳芳明說，現在他走了，「台灣再也不會出現第二個李敖。」陳芳明也感謝李敖，「他在我的生命裡打開一條道路，他走了，仍然還是我的典範。」

此外，李敖的代表作之一《北京法源寺》曾被提名諾貝爾文學獎，也被改編成舞台劇，於兩岸三地熱演，去年底才剛來台首演。

《北京法源寺》是李敖耗時15年所寫的長篇小說，由中國大陸導演田沁鑫在2015年改編為舞台劇，故事根植於歷史，描述清朝末年，以康有為、梁啟超、譚嗣同等人為首的革新派，遵循光緒皇帝所領導的維新變法，以「百日維新」改變國家現況，但遭到慈禧太后干涉，導致康有為、梁啟超因此流亡海外，以譚嗣同為首的「六君子」則因此血濺北京菜市口。

而傳唱30年的民歌《忘了我是誰》，歌詞也是出自李敖之手，是他在獄中寫給管理員之作，簡單、朗朗上口的歌詞，也捧紅了歌手王海玲，成為一代流行金曲。

(中國時報)