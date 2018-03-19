耍狗鍊噴瓦斯 老憤青搞怪問政

李敖拿出催淚瓦斯對空噴灑（本報資料照片）

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中國時報
／人物側寫

李敖一生不屑政治人物，卻愛談政治，儘管批評政治都是「狗屎」，但他當過一任立委，還曾選過總統和台北市長，一生不畏權勢威逼，鼓吹自由主義，國內許多政治人物都承認受過李敖影響，說他是國內民主運動的啟蒙者，當之無愧。

旺旺集團副董長胡志強表示，李敖是一個不凡的人。通常有智慧的人不狂傲，狂傲的人無智慧，李敖是少有的例外。真的是「典範長存」，令人珍惜懷念！

李敖在2000年由新黨提名參選總統，不過當時得票率僅0.13％，成為總統直選以來得票最低的候選人。2006年投入台北市長選舉，也只獲得7795票。

2004年，他以無黨籍身分投入立委選舉，不插旗、不拜票、不發傳單、不做廣告、沒有競選總部，卻能吊車尾選上，留下另類精彩的問政紀錄。

2005年李敖質詢防部長李傑，拿出狗鏈，痛批台灣作為美國的看門狗卻要自費購買武器，並當場亮出小刀，要李傑效法韓國人切手指以示抗日決心，率將領割掉自己的LP。

為了阻撓軍購案過關，2006年10月71歲的李敖戴著防毒面具現身程序委員會，李敖先是禮貌性喊話「等一下我會拿出催淚瓦斯，請女士小姐先離場」，一面揮舞電擊棒。

就在全場哄堂大笑之際，李敖突然拿出催淚瓦斯對空噴灑，立委們被嗆得紛紛狼狽而逃，藍委雷倩主張李敖應送紀律委員會處置，還被他反嗆「醜女人沒見過世面」。

不久李敖又再度搞怪，為了抗議被「美國人欺負」，先是秀出洋女裸照，隨後拿出自己當兵時拍的三點全露裸照，這一幕，民進黨總召柯建銘現在談起來，仍印象深刻。

李敖除了愛搞怪，還喜歡和美女攀關係，在國防委員會質詢過程中，經常有意無意就會插進他與當時的美女主播汪用和、侯佩岑、李文儀等人的逸事，讓李傑聽得超傻眼。

李敖愛告人，2005年立院在陳水扁總統任內，以全體委員的名義通過反《反分裂法》的決議文，未參加決議的李敖認為其名遭到他人冒用，決定對當時224名的其他立委提出告訴，每個人求償新台幣1元。

對於這段政治經歷，李敖在2007年發表新書時曾痛批國民黨、民進黨兩大朝野政黨，在立法院一起聯手作壞事，留在立法院「就是離狗屎太近了」。還不忘透露，無盟立委高金素梅為了感謝他的支持，曾答應要送他裸照，但是至今都沒有兌現，老頑童的個性可見一斑。

(中國時報)

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