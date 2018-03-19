蔡康永嘆「他不在 江湖就不在了」

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中國時報
、林彥君、／台北報導

李敖18日過世，他生前和演藝圈互動密切，曾被他逼出櫃的蔡康永，寫下「悼李敖～～他一個人身上，有東邪西毒南帝北丐中神通；他不在，那個江湖就不在了。」尊崇一代大師的豐功偉業。

蔡康永和小S主持中天《康熙來了》，首集嘉賓就是李敖。2011年李敖因不斷批評大S的婚姻，小S在《康熙來了》調侃李敖「暗戀蘭姊（指大S婆婆張蘭）」，小S的玩笑話讓李敖提告誹謗。小S得知李敖離世表示，「人終究都會有這一天，但至少他的思想會永存人間，一路好走。」

唐從聖（從從）靠模仿李敖人氣激增，他說李敖曾介意他和陳水扁一起被模仿，透露李敖曾對他說：「我特別討厭你，同時模仿我跟陳水扁，你知道我討厭他的，害我們穿同一條內褲。」李敖離世，從從感傷「他突然走了，印象中他的精神跟衝勁，現在心裡少了什麼。」他說李敖有高級幽默，「不能說前無古人，但不知道是不是後繼有人。」

吳宗憲（憲哥）認為李敖一生「寧願戰死沙場，也不要庸庸碌碌。」李敖病逝，莫文蔚表示「很榮幸能交到這樣一位大師級的好朋友，令我獲益良多，雖然這緣分不長、但很美。」

李敖2005年遊港時，成龍特地赴飯店與他相見，成龍2015年宣傳自傳書籍《成龍：還沒長大就老了》時，甚至笑說「來生要做李敖」：「因為媒體講我時，我就可以反抗。」3年前成龍出書，李敖致詞109字稱許。

(中國時報)

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