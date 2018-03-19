挨轟有嚴重是非問題！呂握黑資料 柯酸別故弄玄虛

在台北市立動物園住了30年的金剛猩猩「寶寶」19日將「移民」荷蘭，市長柯文哲（前）戲稱很像去「和番」，並祝牠一路順風，早日成家。對於前副總統呂秀蓮堅稱握其黑資料，柯反譏不要故弄玄虛。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

獨派大老辜寬敏評價台北市長柯文哲沒有基本思想，前副總統呂秀蓮也說，她握有一份資料，柯的支持者看了會慚愧，因為柯有嚴重的是非問題。對於綠營批評，柯文哲19日表示，辜寬敏的意思是指「不會關心市長選舉」，再問一次答案會不一樣，至於呂秀蓮不要故弄玄虛了！

深綠痛擊「思想」罩門

辜寬敏日前接受媒體訪問時表示，柯拜訪他時，並未談到選舉；辜說，他不關心台北市長是誰，也不像外界說的支持柯文哲，因為他認為柯缺乏基本的使命感和思想。

無獨有偶，呂秀蓮在接受本報專訪時也透露，自己擁有一份資料，若公開，支持柯的人會感到有點慚愧。現在不公開，是要與人為善，但希望大家相信，她一直呼籲民進黨自提台北市長參選人，絕對是因為柯文哲有其嚴重的是非問題。

對此，柯文哲昨回應，如果媒體再去問一遍辜寬敏，答案會不一樣，因為他跟辜談過話，辜的意思是指不會關心市長選舉，因為辜不是在關心市長層面，是關心國家的、比較總統級的，市長Level就是把市長工作做好就好。媒體追問，辜寬敏認為柯沒有基本思想？他回應，很多東西時間到了慢慢解釋，還是可以解釋，離選舉還久。

對於呂秀蓮說法，柯文哲僅表示，不要故弄玄虛了，不予置評；至於呂還說，柯文哲被媒體寵壞了，柯也笑說，「那是我的錯嗎？」

柯文哲昨天下午出席「台北的獨特與包容」，從世大運談台北的獨特性。話題雖是鎖定世大運，但柯面對近來選舉對手的攻擊，似乎有感而發地表示，台灣還是比其他華人世界獨特，雖然GDP沒有新加坡、香港高，但精神很自由，「想罵誰就罵誰，太爽了。」

他自嘲，自己一天到晚被罵，但也常常罵人家，這換做其他地方哪有辦法，所以「自由」是台北的驕傲。

包容與自由是台北驕傲

台北的包容力很強，他就是典型代表，像他這麼奇怪的政治人物，全華人世界不可能出現，台北市民卻能容忍他當市長，實在很奇妙。他笑說，過去幫病人器官移植就發現台灣人配對率很高，從DNA就混來混去，「你中有我、我中有你」，大家一家親，所以台灣人很能容忍別人。

(中國時報)

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