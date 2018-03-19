侯周拚初選 隔空尬體力

2018年03月19日 04:10 中國時報 葉書宏 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

選舉不僅比理念更要尬體能！國民黨新北市長參選人侯友宜18日參加萬金石馬拉松7公里快樂馬，這也是他連續第12年參加；黨內初選對手周錫瑋也不甘示弱，在媒體要求下當場做了35下伏地挺身，展現好體力。

侯友宜昨天一早跑完萬金石馬拉松表示，今年成績是49分鐘，比去年的42分鐘多了7分鐘。他笑稱，不是體能退步而是民眾太熱情，好幾次停下來跟大家拍照，雖然比去年慢了幾分鐘，但是很開心。

侯友宜說，運動是開心的事情，不要計較成績，重點在於讓身體健康與身心快樂，今年是他第12年參加萬金石馬拉松，可以說陪著萬金石從一開始跑到現在的銀標章，未來有機會當選市長，一定會積極爭取金標章。

另外，媒體詢問行政院長賴清德指稱深澳電廠是用「乾淨的煤」，侯友宜表示，賴揆應該來看看萬里、金山、石門這裡乾淨的山水，希望中央能多聽取民意。

對手周錫瑋昨天上午針對能源問題舉行記者會，在媒體要求下，當場示範35下伏地挺身，起身後繼續侃侃而談，同樣秀出好體力。

周錫瑋表示，當新北市長體力要好，包含心肺及全身肌肉功能，他每天都跑10公里以上，還有重量訓練。

他話鋒一轉，市長最重要還是「智慧」，專業、經驗都必須要學習，自己每天都在學習新北市未來要發展的專業，舉凡環保、經濟、國際化、教育等，新北市是全台最大的城市、要引領全台風潮，「不僅體力要好、腦力也要好。」

(中國時報)