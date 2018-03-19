賑災款遭見縫插針 傷害花蓮

花蓮賑災善款如何運用備受關注，賑災款監委會召集人張善政（右二）昨在臉書駁斥不實謠言，花蓮縣長傅崐萁（左二）也指中傷花蓮的言論「相當不道德」。（花蓮縣政府提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

花蓮大地震後，國內外湧進近20億善款協助花蓮災後重建，不過有網友當起「鍵盤柯南」，在PTT爆料，善款中有8.7億擬補助當地業者；張善政第一時間在臉書上駁斥，表示這是不實謠言，並以3部分解釋，讓民眾了解善款用途；花蓮縣長傅崐萁則指，有心人士見縫插針，企圖傷害花蓮。

有網友表示，若是善款被拿去補助當地的業者，他們就要申請「將捐款拿回來」，同時表示當初捐款的目的，是要給受災戶使用，如果用途不是如此，就失去捐款的意義，所以要想辦法把它拿回。

不過部分網友相信張善政的為人，認為由他主持善款監督委員會，是很好的事，並指有心人士把賑災分藍綠，心態可議。張善政第一時間就解釋得相當清楚，善款未來細項在花蓮縣善款監督委員會中都有會議紀錄，只是有心人將它扭曲解釋，再以謠言傳播。他表示，要補助業者的款項，縣政府會先向中央政府申請補助，未來若取得補助，就不用善款。

再者，業者是有震後紓困的需要，才申請「紓困貸款」，所謂紓困貸款就是「本金要自己償還」，政府只補助貸款利息，最後指出，這筆錢只是暫時性的預估，花蓮縣府仍需要明確的估算依據，並非每個業者都能申請。

花蓮縣長傅崐萁表示，任何善款的運用都是依法、有前例可循，但有心人士卻發動網軍搧風點火，企圖以花蓮震災做話題，他非常不恥這樣的行為，並指這種作法「相當不道德」。

善款監督委員會表示，善款運用都是依據中央院會的決議指導原則，給予受災戶或業者稅務以及融資補助，第二則是依台南震災及高雄氣爆的善款處理用途作為前例，絕不會私自編造項目濫用。

(中國時報)

侯周拚初選 隔空尬體力 賑災款遭見縫插針 傷害花蓮》新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。