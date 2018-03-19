賑災款遭見縫插針 傷害花蓮

2018年03月19日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

花蓮大地震後，國內外湧進近20億善款協助花蓮災後重建，不過有網友當起「鍵盤柯南」，在PTT爆料，善款中有8.7億擬補助當地業者；張善政第一時間在臉書上駁斥，表示這是不實謠言，並以3部分解釋，讓民眾了解善款用途；花蓮縣長傅崐萁則指，有心人士見縫插針，企圖傷害花蓮。

有網友表示，若是善款被拿去補助當地的業者，他們就要申請「將捐款拿回來」，同時表示當初捐款的目的，是要給受災戶使用，如果用途不是如此，就失去捐款的意義，所以要想辦法把它拿回。

不過部分網友相信張善政的為人，認為由他主持善款監督委員會，是很好的事，並指有心人士把賑災分藍綠，心態可議。張善政第一時間就解釋得相當清楚，善款未來細項在花蓮縣善款監督委員會中都有會議紀錄，只是有心人將它扭曲解釋，再以謠言傳播。他表示，要補助業者的款項，縣政府會先向中央政府申請補助，未來若取得補助，就不用善款。

再者，業者是有震後紓困的需要，才申請「紓困貸款」，所謂紓困貸款就是「本金要自己償還」，政府只補助貸款利息，最後指出，這筆錢只是暫時性的預估，花蓮縣府仍需要明確的估算依據，並非每個業者都能申請。

花蓮縣長傅崐萁表示，任何善款的運用都是依法、有前例可循，但有心人士卻發動網軍搧風點火，企圖以花蓮震災做話題，他非常不恥這樣的行為，並指這種作法「相當不道德」。

善款監督委員會表示，善款運用都是依據中央院會的決議指導原則，給予受災戶或業者稅務以及融資補助，第二則是依台南震災及高雄氣爆的善款處理用途作為前例，絕不會私自編造項目濫用。

(中國時報)