賑災款遭見縫插針 傷害花蓮》新聞透視－善款分藍綠 政治意圖欺騙民眾

2018年03月19日 04:10 中國時報 曾百村

花蓮地震後，國內外捐輸善款幫助，但有心人士卻拿善款去向大作文章，給外界的感覺就似「終於捉到你的把柄了吧」，喜形於色，完全把災民的傷心及未來，拋諸腦後，前總統府副祕書長羅智強看不下去，在臉書上痛批：「賑災分藍綠果然人渣。」

有心人士在網路發布近20億善款「用途不純」文章，講得好像是前行政院長張善政所主持的善款監督委員，以善款圖利業者般，但張善政為人處事中規中矩不談，若一般民眾沒看過以往大型災害的補助資料，讓有心人士「一洗」，還真差點被矇騙。

依高雄氣爆為例，45億善款中，非受災戶、在管制區內的生活家戶慰問金就達1億7300萬，裝置藝術3600萬；台南震災也有善款移學校補助用，而花蓮所提出的紓困補助貸款項目，包括慰問金等達4億元，一樣都是天災，花蓮賑災善款卻被人拿來大做文章。

更何況，補助紓困業者，一來是業者真的因地震受到觀光災害有需要才申請的錢，二來這些都是「貸款」，以後都要還，政府只是補助利息，有心人卻在網路上寫得像是不用償還，企圖魚目混珠。

花蓮縣府近期為救震後「觀光慘業」，推出住宿旅遊補助計畫，3人以上住宿花蓮3天2夜，可獲房價補貼，若依有心人士所言，這樣的補助計畫，是否也是拿人民的納稅錢，圖利飯店業者？在網路散發謠言、見縫插針的行為，不僅無助於災後重建，為了政治意圖欺騙民眾，更不可取。

(中國時報)