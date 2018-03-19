扁醫批中監 干涉親情醫療計畫

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中國時報
／綜合報導

阿扁不甩中監「四不」上台為兒輔選，該不該廢止其保外就醫許可，再度引起話題。台中監獄不願對此表示評論，強調將會依法行事，先蒐證、調查後再認定。

不過，扁醫療團隊主治醫師陳順勝在臉書開炮，哪條法律規定不能談政治？阿扁原本職業就是政治，職能治療是加入職業所需職場模擬環境，出席造勢晚會理所當然，中監不該干涉「親情擁抱醫療計畫」。

陳致中低調回應「選舉無師父，要靠自己打拚！」避答敏感話題。他臉書發文直言，從小到大，父子倆鮮少擁抱，當晚情不自禁的一抱，短瞬而長久，感觸湧上懷，無盡的加油打氣盡付不言中。

陳順勝17、18日兩天在臉書上貼文指出，陳前總統保外就醫後，3年多來在壓力或創傷情境出現時，病情會間歇性惡化。診療計畫將加強社會適應與創傷情境之復原重建，以治療其創傷壓力病，與改善認知功能。

他提及，目前以減壓漸進方式，開始面臨壓力環境，加強其自信，以面對社會溫暖面解除其創傷壓力情結。特別建議日常生活繼續在妥善計畫與安排下，增加出遊、訪友與餐敘活動等職能治療。

他透露，阿扁從當立委、台北市長及8年總統，旋後入獄6年期間，自認對兒女有很深歉意。因此不斷給予支持性心理治療及以實境讓他得到補償，使其憂鬱與自責寬解，上次特許參與女兒診所開幕，得到顯著治療效果，此次（為兒輔選）更是難得治療機會。

他強調，依規定阿扁保外醫治活動是可以「維持日常生活及職業所必需」，而根據醫療目標，阿扁職業是「政治」，而「演講」是從事政治功能最重要的工作與溝通方式，經多次安排保護環境下測試效果甚佳。目前職能治療方向加入職業所需之職場模擬環境，上述活動適合此種環境。

(中國時報)

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