娃娃機創業潮 台飽和陸正夯

2018年03月19日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 社會組、／綜合報導

全台各地出現一股夾娃娃機熱潮，店內幾乎隨時都有民眾在試身手。（本報資料照片）

網友PO放置烤鴨的夾娃娃機，讓網友笑翻。（林欣儀翻攝）

娃娃機市場在台灣呈現「強者恆強」態勢，商圈生意熱滾滾，社區己超飽和，部分業者憂心蛋塔效應提早浮現，紛紛跳船，網路、店面處處可見徵台主訊息，一堆台主打算撐到約滿就不玩了。但大陸卻持續火紅，在北京黃金地段1台娃娃機年營收可達30萬人民幣，有台灣業者打算帶二手機跳船到大陸經營。

狂潮退燒 業者跳船徵台主

王姓老闆說，娃娃機生態目前是「強者恆強」，像西門町、夜市和一些大學附近，很多金店面生意還是很好，有些機台月租費高達3萬，一堆人還搶租，但金店面畢竟是少數，很多店跟風亂開，會被洗掉，體質較佳者仍能生存，倒個3到4成是可預見的。

北京金地段 1台年收百萬

業者達哥說，娃娃機如雨後春筍到處開，西門町1家原本賣台灣名產，因陸客少了，也開起娃娃機，黃金店面月租40萬，雖說無人商店少了人事開銷，但要賺錢，並不簡單。有業者直言，分租機台是開始衰退的現象，不然好賺幹嘛分人賺？現在很多店家狂徵台主，其實是在搶抓最後白老鼠。

相較台灣市場已呈飽和，大陸市場仍是火熱，大陸媒體報導，目前全大陸有超過130萬台，其中北京就有1.4萬台，數量年年增長，預計今年將達37.6萬台；若占到黃金地段，1台娃娃機年營收可達30萬人民幣（約140萬台幣），毛利更接近90％。

實況直播 陸APP隔空抓寶

大陸中青報報導稱，夾娃娃機在大陸火紅原因，包括購物商城的快速增加，在商城閒晃、等待電影開場或餐廳排隊時，夾娃娃機恰好填補了時間空缺，再加上有賭博感覺及粉紅經濟的推動，更助長了發展，當然，也有許多人夾娃娃只為得到異性崇拜目光；此外，大陸移動支付發展，使換幣手續不再是必須，更容易留客，且投資回報率高，成本易回收。

去年底，大陸夾娃娃機更從線下竄紅至線上，出現結合實況直播功能的遙控夾娃娃APP，正式上線的APP超過30家，讓喜歡夾娃娃又不想出門的人直接在手機上操作，抓到物品後，還可通過物流寄送到家。

(中國時報)