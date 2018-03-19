遊走法律邊緣 犯罪新熱點

2018年03月19日 04:10 中國時報 胡欣男 、 林郁平 ／新聞透視 ／新聞透視

全台瘋夾娃娃機，不僅引來黑道覬覦砸錢當場主，藉高單價商品誘客，走在賭博違法邊緣，更因是24小時無人商店，各地紛傳多起砸機器偷東西事件，娃娃機店已成為新的犯罪熱點，政府不應漠視。

自「電子遊戲場業管理條例」實施後，夾娃娃機原本被歸類為電子遊戲機，但業者為避免觸法，經向政府反映爭取，經濟部將夾娃娃機分兩類，獲評鑑通過非屬電子遊戲機的歸類為「選物販賣機」，另外則是「益智類電子遊戲機」。目前氾濫的娃娃機，普遍是選物販賣機，具一定的「保證取物」價碼，藉以規避賭博罪。

由於娃娃機不受電子遊戲管理辦法規範後，許多店鋪就設在學校、醫院旁，且不設限的選物商品，五花八門，也可能有18禁的違禁品，會對未成年人造成負面影響。

由於娃娃機太夯，造成產業出現排擠效應，一旦娃娃機爆發雪崩式泡沫化，不少業者血本無歸，恐造成社會治安問題。不僅如此，許多娃娃機店24小時無人經營，省去人事成本，業者憑著電子監控，掌握店內狀況，只是發生竊盜或毀損等治安事件，最後勢必要由警察處理，耗費社會成本。

警方舉例說，有些台主為增加刺激感修改機台，將底部改成網狀，利用彈跳取物，或放置骰子，若骰出「一色」，就能用兌換價值近2000元的藍芽喇叭，懷疑業者已涉犯賭博罪，但北市警方去年共移送18案，法院認定違法僅2案。

娃娃機風潮已成亂象，不但有涉犯賭博罪的違法性，娃娃機所衍生的社會治安問題，更值得重視，無論娃娃機是否繼續視同「選物販賣機」性質營業，或是應比照網咖等特定場所予以管理，政府應都正視問題，加強娃娃機的管理。

(中國時報)