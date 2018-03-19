2000家搶食 社區店面現疲態

2018年03月19日 04:10 中國時報 王莫昀 、 林郁平 、 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

娃娃機在台已有10幾年歷史，夾取物五花八門，一直求新求變，3年前興起一窩蜂的展店潮，由該年的169間，擴展到去年底已暴增逾2000家，市區處處可見店面。但住商不動產企研室經理徐佳馨指出，部分社區型店鋪已貼出頂讓紅紙，顯示發展已現疲態，但商圈型店家則方興未艾。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰則以病毒式擴散形容此現象，直言商品服務的是人，娃娃機市場冰冷沒有溫度，市場前景不明。杜聖聰表示，夾娃娃機盛行，在心理層面與日本很類似，都是在經濟不好下，民眾尋求發洩或排解空虛的方式，花小錢享受夾取娃娃的過程，追逐小確幸。

杜聖聰表示，夾娃娃機店類似大陸流行的無人店概念，在不顧商品好壞、娃娃可愛精緻與否下，只能靠自來客願不願消費，跟以前的蛋塔現象一樣，只有最早進場的人能獲利。

台灣房屋研究分析，娃娃機已成為年輕人創業兼差的新選擇，業者除自營外，也開放出租個別機台，依商圈店面租金不同，人稱台主的承租者只要經營規畫娃娃機內容物以及相關布置，自行掌握成本和營收，因入門檻低，用低成本投資就可以成為一個機台的小老闆。據財政部資料分析，平均單店每月營業額也由3年前的3萬元成長至逾6.4萬元。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，專賣店24小時營業，一個機台所占不到半坪，20坪可放50台以上，把店面的坪效發揮最大值。娃娃機在越熱鬧、客層越年輕及多元的商圈，越易永續經營。

徐佳馨說，娃娃機不像幾年前蛋塔熱，須在主要商圈卡位，從統計數據顯示，這股抓娃娃風潮並未對店面租金行情造成影響。

(中國時報)