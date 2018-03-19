成本低獲利高 黑道覬覦

2018年03月19日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 林郁平 、 李文正 、 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

投資娃娃機本小利大，不少小資族砸存款投資，在雙北及西門町擁有20台的小真，白天忙著工作，下班後急著去巡機台、補貨，有時更要扮成老手抱著一堆娃娃，吸引路人上門，甚至要經營粉絲網頁吸引客源，與其他台主互相捧場營造人氣，她坦言做娃娃機不是躺著賺，需要挖空心思經營，是門大學問！

31歲粉領族小茜，半年前跟朋友集資100萬在士林夜市附近開店，但她白天忙上班，沒空照顧，娃娃機空了也沒補貨，加上附近2個月內開3家搶生意，她苦笑，20萬半年內就快燒光。

台主丁丁與朋友合股，每月3萬5000元在捷運圓山站旁投資娃娃機，他也認同這行開始走下坡，過去1台娃娃機扣掉成本可以賺2萬，現在只剩幾千，不久恐會出現「逃命潮」。他決定一旦扣掉成本不能支付工錢，就會結束當台主，將娃娃機便宜賣給別人。

北市臨江街夜市租3台的小黃則說，經營4個多月，每月租金2萬7000元，他不擔心生意不好，因為只要場主有心經營，市場自然會淘汰不好的。

因為娃娃機的商機龐大，黑道當然也不會放過，像是新北市知名的夜市，就有台主說，黑道承租場地，上網招攬台主，以1個月5000元，半年2萬5000元，1年4萬元，但收錢之後，人卻不見。

還有黑道大哥看中小弟擅長夾娃娃，投資小弟當台主，機台分散雙北市，小弟則夾別人機台娃娃再放入自己機台，省了很多成本。

(中國時報)