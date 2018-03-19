張榮發基金會 守護老憨兒

2018年03月19日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

張榮發基金會是長期支持照顧老憨兒的教養機構，除協助個別老憨兒家庭外，昨更結合一群熱血的台大醫師，前往桃園觀音區的心燈啟智教養院舉辦「醫起有愛、守護老憨」義診活動，為91位憨兒健檢，並教導院方人員保健照護知識。

提升軟硬體照護服務

愛心醫療團隊成員有台大醫院家醫部主任蔡兆勳、醫師施銘峰，復健部主任陳文翔、醫師賴俐安、神經外科醫師黃博浩等。此外，張榮發基金會執行長鍾德美、心燈教養院創辦人邱美紀、贊助單位長榮國際儲運董事長陳義忠等均親自參加。

心燈教養院院長李榮崇表示，教養院成立逾25年，院生多高齡化，導致傷病及至醫院急診治療次數增加。由於心智障礙者生活自理能力低，比一般人更需看護、醫療及輔具照顧費用，盼外界多關注老憨兒的困境。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，如何健康老化是面對人口高齡化的重點。基金會補助教養院購買高齡教室復健器材，聘請專業物理治療師、職能治療師到院服務，希望為老憨兒盡心力，也盼義診能讓工作人員學習專業照顧技巧，提升照顧品質。

心智障礙者提早老化

家醫部主任蔡兆勳說，一般老化現象在65歲以上出現，心智障礙者40歲以上就進入老化年齡。高齡化心智障礙者易有表達能力不足，對人、環境適應慢，或因理解障礙導致醫囑難以執行等，造成罹患慢性病風險提高、意外事件增加；若未能及早因應，後續照顧成本更多。

復健部主任陳文翔指出，義診除全面診斷教養院環境設備、院生健康狀況，也教導院內護理與教保人員，日常協助院生復健及運動應注意的重點。希望藉由觀念達到預防醫學目的。醫師黃博浩則針對神經方面進行診斷，並對醫護人員衛教輔導。

張榮發基金會長期關懷身心障礙族群，除個案補助，每年也贊助教養院經費；並透過加強食安觀念宣導及包裝設計優化輔導，協助教養院提升自製商品，爭取更多資源。這次結合台大醫院和長榮國際儲運公司，透過義診及衛教諮詢關懷老憨兒健康，以呼應政府長照政策，更盼各界投入愛心。

(中國時報)