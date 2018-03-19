全英羽賽 戴資穎2連霸

2018年03月19日 04:10 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

全世界歷史最悠久的羽毛球賽「全英羽球公開賽」昨日進行各項決賽，女子單打由球后戴資穎迎戰日本選手山口茜，這是一場世界前2名的頂尖高手大對決，結果小戴技高一籌，以直落二局（22:20、21:13）獲勝，完成衛冕任務。上一位衛冕女單冠軍的名將是大陸選手謝杏芳，她在2005-07年寫下3連霸，小戴則為近10年來首位衛冕成功的女將，可獨得7萬美元獎金（約204萬元新台幣）。

昨役首局雙方打得難分難解，小戴先取得2比0領先，但山口茜隨即扳平並超前比數；小戴沉著應戰，追成6比6平手。接下來山口茜奮力超前，最多曾領先6分，不過小戴緊追不捨，追到13平，2人又形成激烈的拉鋸戰，打到18比18平手後，最後幾球對決非常精采，也是整場比賽關鍵。

山口茜雖然先取得第20分，只差1分就可拿下這局；但小戴心臟超大顆，硬是拉開角度，把對手吊到滿場跑；小戴也因而連下3分，反而以22比20逆轉拿下首局，這幾球非常關鍵，因山口茜幾乎被累趴。

第2局山口茜似乎氣力放盡，戴資穎很快就拉開差距，一路領先。不過到了這局的中段雙方似乎都累了，腳步移位明顯放慢，也都利用時間喊出技術暫停，檢查並治療傷勢。但小戴的狀況優於對方一截，最後以一記網前平放小球讓山口茜來不及回防，21比13拿下第2局的勝利；也以直落二擊敗對手，衛冕成功。

小戴擊退山口茜的挑戰後，在今年全英公開賽女單5戰全勝，僅在準決賽對戰大陸的陳雨菲丟掉1局，表現十分優異；不僅完成連霸，也穩住世界球后寶座。

(中國時報)