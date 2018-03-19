全英羽賽 戴資穎2連霸

世界球后戴資穎昨於全英羽球公開賽女單項目以直落二勝日本選手山口茜，衛冕成功，可獨得7萬美元獎金。（路透）

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中國時報
／綜合報導

全世界歷史最悠久的羽毛球賽「全英羽球公開賽」昨日進行各項決賽，女子單打由球后戴資穎迎戰日本選手山口茜，這是一場世界前2名的頂尖高手大對決，結果小戴技高一籌，以直落二局（22:20、21:13）獲勝，完成衛冕任務。上一位衛冕女單冠軍的名將是大陸選手謝杏芳，她在2005-07年寫下3連霸，小戴則為近10年來首位衛冕成功的女將，可獨得7萬美元獎金（約204萬元新台幣）。

昨役首局雙方打得難分難解，小戴先取得2比0領先，但山口茜隨即扳平並超前比數；小戴沉著應戰，追成6比6平手。接下來山口茜奮力超前，最多曾領先6分，不過小戴緊追不捨，追到13平，2人又形成激烈的拉鋸戰，打到18比18平手後，最後幾球對決非常精采，也是整場比賽關鍵。

山口茜雖然先取得第20分，只差1分就可拿下這局；但小戴心臟超大顆，硬是拉開角度，把對手吊到滿場跑；小戴也因而連下3分，反而以22比20逆轉拿下首局，這幾球非常關鍵，因山口茜幾乎被累趴。

第2局山口茜似乎氣力放盡，戴資穎很快就拉開差距，一路領先。不過到了這局的中段雙方似乎都累了，腳步移位明顯放慢，也都利用時間喊出技術暫停，檢查並治療傷勢。但小戴的狀況優於對方一截，最後以一記網前平放小球讓山口茜來不及回防，21比13拿下第2局的勝利；也以直落二擊敗對手，衛冕成功。

小戴擊退山口茜的挑戰後，在今年全英公開賽女單5戰全勝，僅在準決賽對戰大陸的陳雨菲丟掉1局，表現十分優異；不僅完成連霸，也穩住世界球后寶座。

(中國時報)

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