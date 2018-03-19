萬金石馬拉松 日跑者奪冠後昏倒

2018年03月19日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

全台唯一銀標賽事的2018萬金石國際馬拉松18日清晨登場，吸引國內外好手到場挑戰，全馬男子組由日本「最強市民跑者」川內優輝率先衝線，以2小時14分12秒成績奪冠，未料卻因體力透支倒地昏厥，所幸休息觀察後沒有大礙，抱走首獎1萬美金。

萬金石馬拉松是台灣首場獲IAAF國際田徑總會認證的銀標賽事，分別舉辦馬拉松（42.195K）、迷你馬拉松（14K）及快樂馬拉松（7K）3個組別，共1萬3000多名選手參賽。18日清晨6時30分，活動在新北市長朱立倫鳴槍下，陸續從萬里區太平洋會出發，行經野柳社區、龜吼漁港、維納斯海岸線，場面壯觀。

朱立倫表示，萬金石國際馬拉松是全台第一次獲得國際銀標籤認證的馬拉松，這是台灣能夠進入國際賽事非常重要里程碑，相信再過幾年的努力，一定可以獲得金標籤的認證。

二度參賽的日本選手川內優輝2小時14分12秒勇奪摘全馬男子組冠軍，雖然通過終點後因體力不支，跑不到10公尺便癱軟倒地昏厥，所幸被抬上輪椅送至醫療站休息後沒有大礙。賽後川內優輝表示，此次雖未破大會紀錄但並不是很在意，2016年參賽時只拿到第2名很不甘心，此次就是衝著冠軍而來。

台灣選手部分，世大運半馬國手周庭印賽前身體不適，仍跑出2小時35分00秒成績，排名全馬男子組第10名為最佳，次佳則是來自清華大學的賴怡庭，成績為2小時36分12秒。主辦單位公布2018新北市萬金石馬拉松總排成績，第1名是Yuki Kawauchi 川內優輝（日本），2小時14分12秒；第2名是Johnstone Kibet Maiyo 強史東．奇貝特．梅佑（肯亞）2小時14分40秒；第3名是Aredom Tiumay Degefa 阿瑞登．丘梅．達格飛（衣索比亞）2小時14分54秒。

(中國時報)