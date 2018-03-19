幸福拚圖 陳美雲VS.吳季剛

2018年03月19日 04:10 中國時報 謝錦芳 陶福媛 執筆： 陶福媛 攝影： 盧禕祺 策畫：執筆：攝影：

吳季剛13日出席SWAROVSKI記者會，與擔任JASON WU財務長的合法伴侶Gustavo Rangel討論事宜。（羅永銘攝）

吳季剛小檔案

前美國第一夫人蜜雪兒2010年將吳季剛（左）為她設計、在歐巴馬就職舞會上穿的禮服捐贈給美國國家歷史博物館。 （美聯社）

旅美設計師吳季剛（JASON WU)卸下HUGO B0SS創意總監之後，未來將專心投注自家品牌並深耕亞洲市場。吳季剛在時尚圈的成就，放眼整個華人圈無人能及。吳季剛能有今日，他的母親陳美雲是最大的推手，她的教育理念不僅是為人父母者的典範，她打破性別刻板印象，尊重吳季剛玩芭比娃娃的興趣，更被列入國中兩性教育的教材。

吳季剛近日與擔任財務長的合法伴侶Gustavo Rangel返台，本報特別訪問吳季剛與母親陳美雲，透過兩人充滿溫馨感性的對話，了解這對非比尋常的母子。以下是吳家母子接受訪談摘要。

問：請問兩位，印象中對方做過什麼事讓你最感動？

JASON：我九歲移民加拿大，媽媽送我一台縫紉機，並且開車送我去很遠的地方上縫紉課，就算是下大雪路況不佳，我也堅持一定要去。當時媽媽並沒有拒絕我，瘦小的身軀還得換笨重的雪胎，因路況不熟加上視線不清，還上錯了交流道，一路上驚險萬分。

事後回想，我現在已經35歲了，不但不會換雪胎，還不會開車，這才知道媽媽當時是如此的愛我，凡事都把我放在第一位，就算心裡很害怕，為了孩子也要勇往直前、毫無畏懼。

吳媽媽：他小時候曾向我保證，將來有一天要在FAO Schwarz玩具店發表他的娃娃作品，當時我只是聽聽，沒有當真。18歲那一年，他果然受邀到FAO Schwarz舉辦粉絲簽名會，來自世界的粉絲冒著大雪排隊等簽名，隊伍一路排到外面，粉絲得知我是JASON WU的媽媽時，還與我開心分享收藏。

當時JASON對我說：「媽！我真的做到了。」

小時候的保證 當真做到

雖然後來JASON的事業愈來愈成功，但他在18歲時實現了對我的承諾，仍是讓我最感動的事。

問：JASON擁有今日的成就，最關鍵與最想感謝的人是誰？媽媽從旁觀察，造就JASON成功的關鍵又是什麼?

JASON：我最想感謝的人，當然是媽媽啦! 除了媽媽，其實我還想謝謝我的哥哥。

小時候我們兄弟倆因個性不合，常常打架，就讀的學校不一樣，也玩不在一起。但在青春期時，我們倆的感情變得很好，當時哥哥的功課名列前茅，是學校的風雲人物，而我因愛玩娃娃、不愛念書，常被欺侮，哥哥常挺身而出，從旁保護我，直到現在。

感謝哥哥保護 一路相挺

在事業上，哥哥也幫我不少，他因為跟著爸爸身邊做生意，比我有生意頭腦，經常提供我很多經營管理上的寶貴意見。

吳媽媽：應該是他自己的堅持，造就他今日的成功吧！很多孩子在成長過程中會找到興趣，但多半三分鐘熱度就放棄了，但他一直很堅持，目標也很明確，這是我的幸運，但這也是我的不幸運，因為他的堅持，給了我很多挑戰。

問：如果人生可以重來，JASON還會走服裝設計這條路嗎？吳媽媽還會如此全力支持JASON嗎？

忙到沒時間睡 不以為苦

JASON：我熱愛服裝設計，從小到大的目標一直很明確，儘管工作很辛苦，也不曾有放棄的念頭，尤其接下HUGO BOSS女裝藝術總監這5年，因德國和美國有時差，兩邊的工作輪番上陣，幾乎沒有時間睡覺，也未曾動搖，「如果早上醒來，發現人生已沒有熱愛的工作，我應該連下床的力氣都沒有！」

吳媽媽：成功本來就不是一件容易的事，看到JASON這麼辛苦，我也心疼，但看到他很快樂，也只能支持。唯一美中不足的是，他實在太忙了，沒有時間陪伴家人，甚至連打電話的時間都沒有，只傳手機簡訊報平安，我是還好，但他爸爸對這點有些小抱怨。（執筆：陶福媛）

(中國時報)