揚名國際 保有善解人意初心

吳季剛（左二）2014年參加在紐約舉辦的「HUGO BOSS獎」晚宴。

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中國時報
圖為JASON WU在2017年2月的紐約時裝周發表設計作品。（美聯社）

筆者第一次專訪吳季剛時，他才18歲，在媽媽陪同下接受採訪。當時的他穿著筆挺的西裝，仍不脫稚氣，說話時難掩緊張，還不時透過眼神向媽媽求援。很難想像眼前的大男孩，當時已是IntegrityToys的創意總監，設計的限量娃娃在二手市場炙手可熱。可賣到數千美元。

17年後的今日，吳季剛已是揚名國際的知名設計師，意氣風發、充滿自信，早已不是昔日玩娃娃的大男孩。但有些特質仍是存在的，例如他的和善與禮貌，以及善解人意的貼心。

吳季剛人生際遇一帆風順，16歲時已是全球知名的娃娃設計師，24歲當同齡的孩子都還在找工作時，他已創立服裝品牌Jason Wu，並在次年入圍時尚奧斯卡CFDA新人獎。2013年，他受邀擔任HUGO BOSS女裝藝術總監時，也才剛滿30歲。

大家只看到吳季剛的少年得志，卻不知成功必須像鴨子划水般努力、蟄伏潛藏，但在機會來臨時，絕對要像鑽石般光芒四射，讓人無法直視。

不張揚、低調沉穩的個性，也是吳季剛贏得名人信賴的主因。美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬在兩屆總統就職晚宴上都穿他設計的禮服，近日英國準王妃梅根馬克爾也穿他的洋裝亮相，但筆者想進一步探詢細節時，吳季剛三緘其口，就連最親近的父母、親友也不得而知，難怪他會深受名人的信任。

異業結盟、分享榮譽，也是他提升成功機率的祕訣，除了為施華洛世奇（Swarovski）推出聯名珠寶外，也與運動品牌FILA、塑膠鞋品牌Melissa等結盟合作，擴展人脈、廣結善緣，這對隻身赴異鄉打拚的華裔設計師來說尤其重要。

(中國時報)

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