虎媽嚴管品格 慈母愛栽培天賦

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中國時報
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教育，是一門大學問。陳美雲的兩個兒子吳季衡和吳季剛，不論個性、興趣、學業表現都不一樣，但兩兄弟在事業上都有傑出的表現，回顧這一路走來，到底什麼樣的教育方式才是對的？是愛的教育奏效？還是鐵的紀律建功？

「我覺得要看情況，若是人格教育，我是很嚴格的，做人處世絕對不能隨便馬虎，但若是孩子的興趣，我是全力支持，完全的放手。」陳美雲說，人格教育是非常重要的，吳季剛能有今日的成就，不僅因為他有才華，他在時尚圈的好人緣，也是他致勝的關鍵，他待人有禮貌，而且很貼心，例如吳季剛每天工作到深夜回家，都會順道帶杯咖啡給公寓的管理員，可見他的善解人意。

孔子說「因材施教」，針對兩個孩子，陳美雲也採行全然不同的教育方式，正因為兩兄弟的個性不一樣，連讀的幼稚園、小學也不相同，哥哥吳季衡念的是以課業為主的傳統學校，弟弟吳季剛則就讀自由開明的森林小學幼稚園。

「沒辦法！哥哥嫌弟弟的學校既骯髒又吵鬧，弟弟嫌哥哥的學校既呆板又無聊，我只好把兩兄弟往不同學校送。」陳美雲認為，父母不能為了貪圖方便，硬把相同的教育模式套用在每個孩子身上，哥哥吳季衡從小到大都是班上的前三名，還拿到日本早稻田大學的碩士，但吳季剛從小只愛畫畫、玩娃娃，不愛念書，傳統的教育方式並不適合他。

雖然對兒子的課業要求不高，但陳美雲仍堅持兒子要完成學業，就算沒有興趣也要學習，吳季剛高三時，在她的堅持下到法國當交換學生學習法語，後來申請進入紐約Parsons設計學院就讀，十足的虎媽。

針對這一點，吳季剛笑說，他不到18歲就名利雙收，是國際知名的娃娃設計師，不免懷疑上學讀書的意義是什麼？學校老師又能教他什麼？因此對媽媽的安排十分抗拒。但現在回頭來看，當時若沒有在課業學習紮下良好的基礎，今日的他將無法成為一個全方位的服裝設計師。

(中國時報)

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