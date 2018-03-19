外資讚台股頭好壯壯

受惠全球經濟復甦，外資看好台股具有4大優勢，投資人「不用自己嚇自己」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

美國升息在即、大陸上證A股6月納入MSCI新興市場指數，兩大利空夾擊，導致國際資金近期忽多忽空。外資券商研究部主管指出，台股有4大優勢加倍奉還，包括連動成熟國家景氣復甦、匯率走升優勢、現金殖利率高、企業營運走強，「不用自己嚇自己。」

「不用自己嚇自己」

美國聯準會（Fed）本周將宣布利率決策，市場預估升息1碼機率高，利率水準將上升至1.25～1.5％區間。不過，法人剖析，升息雖是市場共識，但全球貿易戰疑慮牽制美元表現，凱基投顧即指出，美國總統川普的政策仍充滿不確定性，將會拉高市場波動性。

美林並針對66名基金經理人調查發現，若貿易戰緊張情勢不減，恐將導致美元與美股雙雙走跌。從美元現階段走勢來看，資金似乎不急著回流美國，也就是說，新興亞幣的升值優勢，目前比美國升息還要來得「可靠」，新台幣匯率相對穩健，自然對外資有吸引力。

台幣匯率穩 有吸引力

第21屆美林論壇上周剛落幕，機構法人會中對台股前景多有討論，然最吸引外資的，還是台股科技產業。台股向來又以電子出口產業為主體，此次論壇以大數據與人工智慧（AI）結合作為主軸，與全球經濟景氣連動度高，新商機是台股長遠利多。

回歸到台股企業營運基本面，根據證交所資料，台股上市公司今年前2月整體營收達4.66兆元，較去年同期成長7.72％；法人對獲利持續進步也寄予期待，像是瑞信證券對台股企業2018年獲利，就持正面態度，認為今年獲利年增可達9.1％。

股息豐厚 具防禦性

最後，外資同時看到台股的防禦性。台股上市櫃企業自2014年發出破兆元股息後，受惠全球經濟復甦、資金寬鬆，獲利連年進步，外資券商主管說，今年現金股息總額有望挑戰1.6兆元新高，摩根大通證券並估計，台股現金殖利率高達4.1％，居亞洲各市場之冠。

(中國時報)

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