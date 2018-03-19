台版ODA砸15億 上半年成案

2018年03月19日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

融資規模逾千億的台版政府開發協助（ODA）計畫，備受外界關注，行政官員透露，由於我國資源有限，目前鎖定範圍較原工程會規畫範疇縮小，評估個案包括橋梁、農業灌溉設施等，且以工程經費逾千萬美元的越南橋梁案機會較大，將力促在上半年能成案。

台版ODA計畫初期匡列35億美元（約1030億台幣）專案融資額度，協助邦交國及新南向國家政府進行公共工程建設，初期由經濟部、外交部等單位編列15億台幣的利息補貼預算。另經濟部、交通部等單位也協助籌組工程輸出團隊，爭取智慧交通、電廠、環保資源等工程合作機會。

據了解，部分公股銀行已著手評估多項新南向融資案，但如電廠、水利設施多屬商業行為，未列人ODA評估範圍內。官員即透露，台水組團隊爭取新南向國家工程，列入ODA的可能性不大。

行政官員指出，與近年來大舉跨足東南亞國家公共工程的日、韓與中國大陸相較，台灣資源相對有限，ODA案將會鎖定台灣國家隊強項、機會較大個案，如台銀評估中的越南橋梁案便是當前亟力促成的項目。另之前新南向國家組團來台參觀農田水利設施後，認為我國在這方面實力堅強，也是被列為ODA積極促成項目。但官員也不諱言，台灣提出方案後，還有其他國際團隊競爭，能否成功尚無把握。

惟立委曾銘宗提出台版ODA沒法令基礎、計畫空泛、權責不清、無實際評估力、規避立院監督、違反政金分離機制等六大質疑，他指出，ODA案過去都由國際合作發展基金會辦理，現在卻不循正常管道，即使有南向國家政府單位保證，未來也可能政治等因素出現變化，留下的爛攤子由全民與銀行埋單，淪為另一個獵雷艦案。

(中國時報)