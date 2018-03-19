加薪3至5成 外籍車廠搶人

2018年03月19日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

進口車攻城掠地，外籍車廠紛紛跨海來台設立直營子公司，從馬自達、福斯集團，到今年成立的台灣保時捷、捷豹路虎，為求能有即戰力，開出加薪3至5成的優渥條件，不只在外籍車廠圈「網內互挖」，更將觸角伸向和泰、裕隆等本土車廠，搶人大戰開打。

進口車市占率站穩4成，過去委由代理商經營台灣的外籍車廠，紛紛收回代理權，在台啟動直營。從馬自達、福斯集團旗下3品牌，有從國民車往高價車延伸的趨勢，光是今年，就有台灣保時捷與捷豹路虎，落地生根。

就怕總代理轉直營，一下子沒能與台灣市場接上，除了高階主管從海外直接派任，其餘都得挖角。一般來說，開出加薪約3至5成，中階主管年薪約150萬至200萬元水準，但品牌愈強的，加薪愈少。

「不管怎麼加，都很便宜啦！」車商主管表示，相較於香港、新加坡等地，台灣人再怎麼加，其實都有限。且對老外來說，就是找熟悉當地市場的台灣人延續戰果，不要搞砸，來台的2、3年在台灣爽爽過，回去就升官。

車商主管表示，卡在原廠與本地市場間，待在總代理的員工一旦「乙方變甲方」，又加薪、又有光環，就被挖走，但這其實是「人才危機」，因為當原廠自己來，少了總代理，也就少了工作機會，和培養人才的管道。

這波「由外而內」的攬才效應，也衝擊本土汽車業者，以和泰車為例，這幾年積極發展汽車價值鏈，像是買下產險、擴展租車事業，甚至強化地區經銷商的整合，過去培養的高階主管都不夠派了，難掩人力吃緊壓力。

資深車廠員工說，其實裕隆、和泰的薪資待遇都很好，「年薪不破百」的堪稱少數，但對年輕人來說，外籍車廠如果招手，多數會去，撇除華麗的辦公環境不說，有機會到國外，得到第一手新車資訊，那是多大的誘因。

(中國時報)