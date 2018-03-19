加薪3至5成 外籍車廠搶人

友善列印
中國時報
／台北報導

進口車攻城掠地，外籍車廠紛紛跨海來台設立直營子公司，從馬自達、福斯集團，到今年成立的台灣保時捷、捷豹路虎，為求能有即戰力，開出加薪3至5成的優渥條件，不只在外籍車廠圈「網內互挖」，更將觸角伸向和泰、裕隆等本土車廠，搶人大戰開打。

進口車市占率站穩4成，過去委由代理商經營台灣的外籍車廠，紛紛收回代理權，在台啟動直營。從馬自達、福斯集團旗下3品牌，有從國民車往高價車延伸的趨勢，光是今年，就有台灣保時捷與捷豹路虎，落地生根。

就怕總代理轉直營，一下子沒能與台灣市場接上，除了高階主管從海外直接派任，其餘都得挖角。一般來說，開出加薪約3至5成，中階主管年薪約150萬至200萬元水準，但品牌愈強的，加薪愈少。

「不管怎麼加，都很便宜啦！」車商主管表示，相較於香港、新加坡等地，台灣人再怎麼加，其實都有限。且對老外來說，就是找熟悉當地市場的台灣人延續戰果，不要搞砸，來台的2、3年在台灣爽爽過，回去就升官。

車商主管表示，卡在原廠與本地市場間，待在總代理的員工一旦「乙方變甲方」，又加薪、又有光環，就被挖走，但這其實是「人才危機」，因為當原廠自己來，少了總代理，也就少了工作機會，和培養人才的管道。

這波「由外而內」的攬才效應，也衝擊本土汽車業者，以和泰車為例，這幾年積極發展汽車價值鏈，像是買下產險、擴展租車事業，甚至強化地區經銷商的整合，過去培養的高階主管都不夠派了，難掩人力吃緊壓力。

資深車廠員工說，其實裕隆、和泰的薪資待遇都很好，「年薪不破百」的堪稱少數，但對年輕人來說，外籍車廠如果招手，多數會去，撇除華麗的辦公環境不說，有機會到國外，得到第一手新車資訊，那是多大的誘因。

(中國時報)

台版ODA砸15億 上半年成案

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。