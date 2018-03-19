打虎悍將楊曉渡 掌國監委

據大陸國家主席習近平（中）的提名，全國人大會議昨表決，決定李克強（右）為國務院總理，習隨即簽署第1號主席令，任命李為總理。（中新社）

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中國時報
／北京報導
中共中紀委副書記楊曉渡昨當選為大陸國家監察委員會主任。圖為楊曉渡進行憲法宣誓。（中新社）
國家監察委主任楊曉渡小檔案
人大議程

大陸國務院總理李克強昨以2964贊成票、2票反對和0票棄權，連任總理，而昨日人大會另一重頭戲，即政治局委員楊曉渡出任國家監察委員會主任。楊曉渡在中紀委副書記任上，3年打掉13名副部級以上高官，堪稱打虎悍將；作為首任國監委主任，楊曉渡將與中紀委書記趙樂際聯手反腐，實現黨政軍反腐全覆蓋。

大陸第13屆全國人大第一次會議昨舉行第六次全體會議。李克強以2964票贊成、2票反對、0票棄權，連任國務院總理，邁向其第二任期。儘管仍是高票連任，但相對大陸國家主席習近平全票連任、國家副主席王岐山僅有1張反對票，李克強卻獲2張反對票，值得玩味。

鐵腕執法 至少13高官落馬

不過，隨此次國務院機構改革方案公開後，其中牽涉國務院多個部委深度改革，預料身為國務院掌門人的李克強，在兩會後仍將擔起重任，為機構改組實施提供指引，並推進落實相關工作。

而昨日大會上，現場媒體鎂光燈的另一焦點，即是楊曉渡。由於先前外界猜測國監委主任可能由趙樂際兼任，因此當楊曉渡昨被習近平提名為國監委主任人選，並以2953票贊成、6票反對、7票棄權，表決通過後，立刻引來現場媒體一陣驚呼。

其實，楊曉渡在紀檢部門歷練已久，堪稱「打虎悍將」。他身兼中紀委副書記、監察部（已裁撤）部長及國家預防腐敗局局長三職，在中紀委副書記任上，至少有13名副部級以上高官，在他手上落馬。

去年兩會期間，時任監察部長的楊曉渡回應媒體提問時直言：「未來打虎力度只會更強，永遠不會減弱，減弱說法純屬無稽之談」；霸氣反腐姿態令人印象深刻。

聯手趙樂際 反腐全覆蓋

外界普遍認為，楊曉渡的出線與其過去出色打虎成績單有極大關連，按《監察法》草案規定，國家監察委將與中紀委合署辦公，這意味楊曉渡未來將與趙樂際聯手反腐，實現黨政軍反腐全覆蓋，貫徹習近平打貪反腐意志。

此外，依《監察法》草案規定，楊曉渡任期10年。而國監委成立後，大陸國家機構架構將從「一府兩院」（國務院、最高法院、最高檢察院）轉變成「一府一委兩院」（國務院、國監委、最高法院、最高檢察院）新格局。

(中國時報)

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