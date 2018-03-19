時報金犢獎 前進清華美院

第27屆時報金犢獎全球啟動儀式昨在北京清華大學美術學院舉行，現場邀來多名企業家分享品牌文化創意。（陳柏廷攝）

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中國時報
／北京報導

第27屆時報金犢獎全球啟動儀式暨校園創意分享會，18日在北京清華大學美術學院登場，來自北京10餘所大專院校，超過350名師生參加此次盛會；現場更邀來多位知名企業家分享品牌文化與創意，今年金犢獎主題是「量子創意學」。

由中國商務廣告協會指導、旺旺中時媒體集團主辦的第27屆時報金犢獎日前拉開序幕。現場來自北京10餘所大專院校，超過350名師生參加此次盛會，並邀請時報金犢獎執行長林淑黛、清華大學美術視覺傳達設計系主任趙健等嘉賓出席並致詞，以及多家知名企業在現場與同學暢談品牌文化與創意。

林淑黛致詞表示，今年金犢獎主題是「量子創意學」，愛因斯坦曾說過，「想像力就是一切，它是未來生命的預覽」。我們正處在「量子思潮」時代，每一個細微發現，都可能是下一個偉大起點，第27屆金犢獎，歡迎全世界青年參賽者，用創意連接未來，成為「量子思潮」時代的創造源頭。

比較兩岸學子在創意上的特色，林淑黛表示，台灣學生創作作品比較單純，尤其在講感人故事時，比較細膩；大陸同學則想要的目標會比較多樣。他認為學生的廣告創作與業界最大的差別，就是學生比較單純，可以專心寫創意，商業創作考慮事情會比較多、比較複雜，「創意沒那麼純粹」。

2018第27屆時報金犢獎，在接下來2個月中，組委會將協同各企業品牌、知名資深創意講師走進大陸20省份大專院校、台灣45所大專院校，以及美國、新加坡、馬來西亞等國家，展開全球創意徵集。

(中國時報)

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