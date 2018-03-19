新聞透視－習上海舊部 楊出線有伏筆

2018年03月19日 04:10 中國時報 陳柏廷

現年64歲的楊曉渡，曾是大陸國家主席習近平在上海時的舊部，算是習家軍成員。在躋身紀檢系統後，楊仕途看漲，先是在十九大時打破近30年慣例，以中紀委副書記身分「入局」（成為政治局委員），如今又出任國監委主任。楊曉渡執掌國監委與中紀委書記趙樂際聯手反腐，一方面凸顯黨政分工，另方面，趙樂際又是楊頂頭上司，亦符合此次黨與國家機構改革最大目的，即全面深化黨的領導。

回顧從政經歷，楊曉渡是上海人，自1976年起赴西藏工作長達20多年；2001年5月後，才轉赴上海市工作。2007年，習近平調任上海市委書記，楊曉渡時任上海市委常委、統戰部部長，算是習近平舊部；儘管兩人共事時間不長，但外界仍普遍視楊為習家軍成員。

值得一提的是，楊曉渡自2012年躋身紀檢系統，出任上海市紀委書記後，仕途平步青雲。2014年又被增選為中紀委常委、副書記，成為時任中紀委書記王岐山的副手。

去年中共十九大，楊曉渡以「黑馬」之姿，打破近30年常規，以中紀委第一副書記身分進入中央政治局，昨日雖在眾人驚呼聲中出任首任國監委主任，似早有跡象可循。

基於一條鞭反腐考量，此前國監委主任外界呼聲最高的，並非楊曉渡，而是由趙樂際兼任。不過，若是放在黨和國家機構改革的大框架來看，楊的出線似乎更利於推動改革。

首先，中紀委屬於黨中央機構，而國監委屬於政府機構；趙樂際若以中紀委書記身分兼任國監委主任，雖然以其「正國級」高度，能更有效震懾「大老虎」，實踐一條鞭反腐，但卻容易落入「黨政分際不明」的質疑。因而，由楊曉渡執掌國監委，配合趙樂際的黨內反腐，應是更合適的人事布局。

此外，就黨內職位來看，趙樂際是中紀委書記，而楊曉渡是中紀委副書記，儘管國監委與中紀委在職責上互不替代，但在各種實務操作上，趙仍可有效統籌反腐工作。如此人事安排也符合此次黨與國家機構改革最大要求，即要全面深化黨的領導。

(中國時報)