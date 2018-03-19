新聞透視－習上海舊部 楊出線有伏筆

友善列印
中國時報

現年64歲的楊曉渡，曾是大陸國家主席習近平在上海時的舊部，算是習家軍成員。在躋身紀檢系統後，楊仕途看漲，先是在十九大時打破近30年慣例，以中紀委副書記身分「入局」（成為政治局委員），如今又出任國監委主任。楊曉渡執掌國監委與中紀委書記趙樂際聯手反腐，一方面凸顯黨政分工，另方面，趙樂際又是楊頂頭上司，亦符合此次黨與國家機構改革最大目的，即全面深化黨的領導。

回顧從政經歷，楊曉渡是上海人，自1976年起赴西藏工作長達20多年；2001年5月後，才轉赴上海市工作。2007年，習近平調任上海市委書記，楊曉渡時任上海市委常委、統戰部部長，算是習近平舊部；儘管兩人共事時間不長，但外界仍普遍視楊為習家軍成員。

值得一提的是，楊曉渡自2012年躋身紀檢系統，出任上海市紀委書記後，仕途平步青雲。2014年又被增選為中紀委常委、副書記，成為時任中紀委書記王岐山的副手。

去年中共十九大，楊曉渡以「黑馬」之姿，打破近30年常規，以中紀委第一副書記身分進入中央政治局，昨日雖在眾人驚呼聲中出任首任國監委主任，似早有跡象可循。

基於一條鞭反腐考量，此前國監委主任外界呼聲最高的，並非楊曉渡，而是由趙樂際兼任。不過，若是放在黨和國家機構改革的大框架來看，楊的出線似乎更利於推動改革。

首先，中紀委屬於黨中央機構，而國監委屬於政府機構；趙樂際若以中紀委書記身分兼任國監委主任，雖然以其「正國級」高度，能更有效震懾「大老虎」，實踐一條鞭反腐，但卻容易落入「黨政分際不明」的質疑。因而，由楊曉渡執掌國監委，配合趙樂際的黨內反腐，應是更合適的人事布局。

此外，就黨內職位來看，趙樂際是中紀委書記，而楊曉渡是中紀委副書記，儘管國監委與中紀委在職責上互不替代，但在各種實務操作上，趙仍可有效統籌反腐工作。如此人事安排也符合此次黨與國家機構改革最大要求，即要全面深化黨的領導。

(中國時報)

時報金犢獎 前進清華美院 張志軍當選人大常委 推對台法制…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。