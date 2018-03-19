張志軍當選人大常委 推對台法制化

2018年03月19日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸國台辦主任張志軍昨當選人大常委，僅有8張反對票，在當選的159名人大常委中，得票數排名22；至於國台辦副主任陳元豐，日前也成為政協港澳台僑委員會副主任。儘管張、陳都將退居二線，但張志軍轉任人大後，未來可望在對台法制工作上發力。

大陸第13屆全國人大一次會議昨選舉人大常委會委員。張志軍以2945票贊成、8票反對、2票棄權，順利當選人大常委。這意味，張志軍即將卸下國台辦主任職務，遺缺由副主任劉結一接任。

張志軍2月初在出席台商聯誼會活動時曾間接透露，國台辦主任職務可能會有異動；當時外界對張的去向眾說紛紜，一說可能轉任政協，一說可能轉任海協會長，直到順利獲選福建全國人大代表，張的去向才逐漸明朗。

以得票來看，張志軍在當選的159名人大常委中，得票數排名第22名。外界普遍認為，張志軍獲選人大常委，意味大陸國家主席習近平對其對台工作成果仍持肯定態度，因此儘管退居二線，張仍可望在對台法制工作上發力。

今年大陸對台工作會議表明，新時代對台工作要有新氣象、新作為，為推進兩岸和平統一進程，如何把兩岸關係或一中原則法制化，必須透過人大立法程序落實。北京要落實台胞「同等待遇」，也涉及修法，屆時都需要對台工作經驗豐富的張志軍出力。

此外，大陸第13屆全國政協常委會第一次會議日前也通過各專門委員會主任、副主任名單，其中國台辦副主任陳元豐，位列全國政協港澳台僑委員會副主任。

(中國時報)