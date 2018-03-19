張志軍當選人大常委 推對台法制化

友善列印
中國時報
／北京報導

大陸國台辦主任張志軍昨當選人大常委，僅有8張反對票，在當選的159名人大常委中，得票數排名22；至於國台辦副主任陳元豐，日前也成為政協港澳台僑委員會副主任。儘管張、陳都將退居二線，但張志軍轉任人大後，未來可望在對台法制工作上發力。

大陸第13屆全國人大一次會議昨選舉人大常委會委員。張志軍以2945票贊成、8票反對、2票棄權，順利當選人大常委。這意味，張志軍即將卸下國台辦主任職務，遺缺由副主任劉結一接任。

張志軍2月初在出席台商聯誼會活動時曾間接透露，國台辦主任職務可能會有異動；當時外界對張的去向眾說紛紜，一說可能轉任政協，一說可能轉任海協會長，直到順利獲選福建全國人大代表，張的去向才逐漸明朗。

以得票來看，張志軍在當選的159名人大常委中，得票數排名第22名。外界普遍認為，張志軍獲選人大常委，意味大陸國家主席習近平對其對台工作成果仍持肯定態度，因此儘管退居二線，張仍可望在對台法制工作上發力。

今年大陸對台工作會議表明，新時代對台工作要有新氣象、新作為，為推進兩岸和平統一進程，如何把兩岸關係或一中原則法制化，必須透過人大立法程序落實。北京要落實台胞「同等待遇」，也涉及修法，屆時都需要對台工作經驗豐富的張志軍出力。

此外，大陸第13屆全國政協常委會第一次會議日前也通過各專門委員會主任、副主任名單，其中國台辦副主任陳元豐，位列全國政協港澳台僑委員會副主任。

(中國時報)

新聞透視－習上海舊部 楊出線有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。