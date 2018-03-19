俄總統大選 普丁再掌政6年

2018年03月19日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯強人總統普丁「給我20年，還你一個強大的俄羅斯」的政治諾言就要實現！俄羅斯總統普丁預料將在8名候選人中輕鬆勝出，在接下來的6年繼續普丁對俄羅斯的治理。

全球國土面積最大、橫跨歐亞兩洲11個時區的俄羅斯，18日舉行總統大選投票，約1億1000萬合格選民將從8位候選人中選出帶領俄羅斯的領袖。俄國領土最東端的堪察加邊疆區、楚科奇自治區等地投票所，最早展開投票，而最西端的波羅的海港市加里寧格勒最晚結束投票（台灣19日凌晨2時）。

此次選舉設立逾9萬7千投票站，400處位於境外，除駐外使領館，較特別的是國際太空站、南極洲考察站、科學探測船與遠洋漁船也都設有投票所。約14萬5千觀察員監督這場大選，其中包括1500名外國人，以及遭禁止參選總統的反對陣營領袖納瓦尼號召的人員。

可望奪下逾65％選票

大選前民調顯示，普丁可望囊括至少65％選票，而其他候選人都難望其項背，排名第2與第3的自由民主黨黨魁季里諾夫斯基和共產黨候選人葛魯迪寧，各約只有6.7％及6.2％選民支持，另5位的支持率更不及1％。

普丁當前最在意的是確保掌權到2024年的正當性，而克里姆林宮為此設定了「70-70」目標，也就是大選投票率要達到7成，且普丁的得票率也要有7成。不過，因勝負已成定局、選民參與意願低迷不振，普丁選前特地於16日發布告全民書，號召選民積極投票。俄羅斯官方樂觀預估，投票率會有63％到67％。截至莫斯科時間下午6時，全俄投票率已達52.97％。

與西方衝突衝投票率

為拉抬普丁最擔心的投票率，俄國當局多管齊下且出手闊綽。一方面，克宮持續升高與英國之間，關於俄雙面諜在英遭神經毒劑攻擊案的外交戰爭，針對英驅逐23名俄外交官以牙還牙，採取對等報復措施，期激發選民同仇敵愾的愛國心、踴躍投票。

克宮更竭盡心思主攻婦女票，不但在年初推行每月育兒津貼政策使數10萬家庭受惠，更透過電視廣告等密集文宣攻勢，隨時隨地讚揚女性的特質與能力，不斷鼓舞她們「帶著家人出門投票」。這是鑑於俄國女性多過男性，且普丁愛好運動、身材保養得宜，素有武勇硬漢形象，此次又是首度在沒有第一夫人的情況下參選，吸引不少女性鐵粉。

另一方面，地方政府提供iPhone X手機、iPad和蘋果手錶等獎品，激勵選民投票、留影並於社群媒體分享，獲按讚愈多就有機會帶回大獎。有些地方則在投票處提供免費癌症篩檢等便民服務。

(中國時報)