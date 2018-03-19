美向俄示威 軍艦抵喬治亞

俄羅斯強人總統普丁連任前夕，美國海軍登陸艦「奧克希爾」號首次訪問和俄羅斯交惡的喬治亞。（摘自新浪網）

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中國時報
／綜合報導

俄羅斯總統普丁當選連任在即，美國卻刻意向普丁示威！美國海軍兩棲登陸艦「橡樹丘號」（USS Oak Hill）在俄大選前抵達向來與俄交惡、並曾開戰的喬治亞共和國。由於日前北約組織承認喬治亞、烏克蘭等國的「申請國」地位，勢必引發俄羅斯不滿，美軍抵喬國時機格外敏感。

這是橡樹丘號首度造訪喬治亞，停泊在喬國第二大城、濱黑海的西南岸港市巴統（Batumi）。美國駐喬治亞大使館指出，希望訪問提升海軍實力，加強北約成員國的海上安全穩定。

美海軍聲明稱，該艦與第26陸戰遠征隊成員，已先於8至15日，參與由羅馬尼亞領軍、在黑海登場的「春季風暴」（Spring Storm）兩棲登陸聯合演習；美軍強調，派員進入黑海旨在力挺東歐的北約盟友，屬於北約「大西洋決心行動」（OAR）的一部分。不過美軍也指出，橡樹丘號在黑海活動期間，除了進行雙邊演習，還會拜會多個港口。

OAR是北約針對俄羅斯的軍事行動計畫，主旨正是協助烏克蘭，因應2014年俄、烏軍事衝突後俄方的威脅，加大美軍與北約在歐洲的保護力道。雖然歸北約轄下，但由美國主導。

橡樹丘號船員抵達巴統後，出席多項官方活動。該艦停留期間，將與喬治亞海軍進行聯合演練，艦上官兵還會與喬國海岸警衛隊舉辦足球和籃球友誼賽，該艦也將開放民眾參觀。

位於外高加索地區的喬治亞，曾是蘇聯加盟共和國，但因近年立場親歐洲，而與俄羅斯關係絕裂。2008年8月，由於喬治亞的南奧塞提亞自治州鬧獨立，喬國總統薩卡什維利派政府軍，對親俄的南奧塞提亞及阿布哈茲自治共和國發動攻勢，試圖奪回這些分離地區的控制權。當時擔任俄總理的普丁宣布開戰，雙方爆發短暫戰爭，俄軍派坦克大軍並空襲喬國領土，裝甲部隊也從阿布哈茲出動，攻進喬國城市森納基。俄、喬經歐盟輪值主席國法國斡旋，達成停火協議，南奧塞提亞與阿布哈茲片面宣布獨立，並與俄建立外交關係，但這兩個「獨立國家」未獲國際社會承認；喬、俄自此斷交，迄今未恢復外交關係。

(中國時報)

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