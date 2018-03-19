俄反咬 指毒劑來自英實驗室

2018年03月19日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯前間諜斯卡里帕爾（Sergei Skripal）與女兒在英國遭軍用等級神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害事件持續發酵，繼英俄大動作互相驅逐23位外交官之後，俄國反咬英國，控這是英國自導自演，就連毒劑都是出自英國實驗室。俄國外交部甚至點名瑞典、捷克、斯洛伐克也極可能是提供諾維喬克的幕後黑手。

隨著普丁即將連任，俄國與西方對槓的姿態也日益鮮明，駐歐盟大使齊若夫（Vladimir Chizhov）日前受訪時強調，俄國與此事絕無干係，反而是英國生化武器實驗室「波登當」（Porton Down）距離事發地點索爾茲伯里（Salisbury）僅12公里，暗指毒劑是英國提供。

當被進一步問及何以諾維喬克會出現在索爾茲伯里時，齊若夫說：「當你發現神經毒劑或其他任何毒劑時，你會把它拿來和實驗室保存的樣品加以對照。而波登當是英國最大的軍事設施，一直在進行化武研究，而且它距離索爾茲伯里只有12公里。」

在莫斯科，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）稱，除了英國，捷克、斯洛伐克、瑞典都有可能是神經毒劑的來源，因為這些國家在1990年代末甚至今天都有在做和諾維喬克相關的實驗。但被點名的國家嚴詞否認，稱俄國指控毫無根據。捷克外長史特羅普尼茲基（Martin Stropnicky）不客氣地說，這是俄國典型地透過可信度高度被懷疑的資訊，然後在公共空間裡以假亂真、混淆視聽。

(中國時報)