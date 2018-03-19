美朝峰會 北京任東道主機率大

2018年03月19日 04:10 中國時報 孫昌國

中美韓朝四方關係出現微妙變化。北韓領袖金正恩是否能創造另一個外交奇蹟備受關注。如果以現有的政治情勢分析，北京可能在美朝峰會上擔任東道主。形成金正恩、川普、習近平互相消弭誤解，降低緊張關係的一次外交突破大戲。

怎麼說北京可能雀屏中選呢？第一個跡象是大陸官方首度證實北韓領袖金正恩向剛連任的大陸國家主席習近平發出賀電。文告中還將金正恩的賀電放在所有外國領導人賀電中的第一位，先於南韓總統文在寅的第5個排位。而金正恩則在賀電中表示，對習近平當選國家和軍委主席表示「衷心祝賀」，「祝願中國人民在以您為核心的中國共產黨領導下，在新時代中國特色社會主義建設中取得更大成就。我確信朝中兩國關係將沿著符合兩國人民共同利益的方向發展。」發出這個政治訊號和對文字字斟句酌的北韓來說，代表了一個強烈希望同北京融冰的意願，大陸外交部文告的處理方式同樣也釋出了對金正恩的重視和善意。

第二個考慮就是金正恩的特殊身份了。稍早曾經傳出蒙古和越南以及瑞士都表達出擔任川普和金正恩峰會東道主的意願，北韓外交人員更是從北京轉機前往芬蘭和瑞典等地。引起國際媒體猜測，川金峰會到底會在哪裡舉行。不過，鑑於金正恩的特殊身份和安全上的考慮，尤其是川普剛剛任命強硬派前中情局局長蓬佩奧擔任國務卿，能夠絕對保證金正恩安全的只有大陸和俄羅斯。但美國在3日前又公布了制裁另外19名俄羅斯人，除非川普能夠無視民主黨的攻訐，否則莫斯科做為東道主將是川普的一大政治險棋。相比之下，金正恩到北京較為方便和安全，北京也可能有意願擔任東道主，同時和北韓和美國改善近日僵持的關係。

不過，北京擔任東道主也有極大的政治風險，如果雙方不能談成，則後座力將會十分嚴重。所以事前的溝通協調非常重要。大陸已經宣布將主管外事工作、可望接任副總理的楊潔篪在未來訪問南韓，這絕對和即將舉行的韓朝和美朝峰會息息相關。

從現實出發，要金正恩或是川普在板門店碰面，對他們兩人和安全維護小組都是很大的負擔。金正恩在北韓政治體制中的特殊角色又決定了高度政治敏感和絕對安全的要求。在各種條件交織的情況下，除非金正恩願意走險棋，到美國或是南韓和川普會面，否則北京作為東道主的機會將日益增加。

(中國時報)