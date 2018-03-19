求復合不成 運將砍死前妻

2018年03月19日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

蕭姓男子（左起）曾與被砍的顏姓前妻及女兒開心出遊、合影。（翻攝臉書）

台中市蕭姓計程車司機，懷疑大陸籍顏姓前妻另結新歡且要求復合不成，17日晚間藉口小孩照顧問題約顏女碰面，雙方談判未果，蕭男竟持預藏的3把水果刀，砍殺顏女與楊姓大女兒10多刀，致顏女不治、楊女重傷，蕭行凶後揚言自殺，經蕭母勸說才棄械就醫。警方依殺人等罪嫌將蕭男送辦。

女兒護母也被砍傷

警方調查，43歲顏女單親養育楊女，與45歲蕭男交往多年，去年初顏生下1歲多的小女兒，2人才結婚，但今年初因爭吵頻繁，顏申請家暴令並與蕭男離異。17日晚間，蕭先把小女兒載到母親家，以討論小女兒照顧問題為由約顏、楊談判，蕭希望顏在假日照顧小女兒遭拒並起爭執，顏、楊至派出所通報蕭違反家暴令。

未料蕭竟持刀躲在顏女住處外，待顏與楊返家之際，衝出砍殺2女，雙方追逐百公尺後，顏女仍遭蕭從背後砍殺10多刀、楊幫母親擋刀也被砍，蕭則因用力砍殺致手筋被刀割裂。

呼喊「先救我媽媽」

警方趕到現場，只見顏、楊倒臥在地，楊不斷呼救「快點先救我媽媽！」但顏已無生命跡象，楊送醫後脫離險境，蕭行凶後坐在路旁、持刀抵住腹部揚言自殺，不斷要求見小女兒，警方勸說無效，通知蕭母到場，趁蕭失神看著與小女兒合拍的影片時踢掉刀子，結束2小時對峙，並查扣3把水果刀，其中2把沾滿血跡。

蕭母供稱，兒子曾說雙方有金錢糾紛，且不滿顏離婚不久就另結新歡。蕭日前在顏女臉書留言「我不求你們原諒，只希望你給我機會，把你這個好老婆再挽回來，一家團圓」，也附上小女兒照片，寫著「媽媽什麼時候回來」向顏溫情喊話，但未獲回應。

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(中國時報)